Un minore sbarcato in Calabria | “Sono stato veduto per 700 dinari” 

(Di sabato 9 giugno 2018) «Sonovenduto per 700 dinari. Poi mi hanno tenuto prigioniero. Siamo stati in cattività assieme ad altri migranti, di ogni età». Non ha ancora 18 anni ed ha già vissuto nelle viscere dell’inferno dal quale spera adesso di essere uscito, mettendo piede sul suolo italiano. È uno dei ragazzi sbarcati stamani dalla Sea Watch, la nave dell’ong ted...