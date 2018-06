Un italiano su otto domani si recherà alle urne | primo test del nuovo governo

Salvini : "Veto italiano sulle sanzioni alla Russia". Il debutto internazionale del governo inizia col botto : "Riguardo a un possibile veto sulle sanzioni alla Russia dobbiamo ragionarci. In Europa almeno a parole qualcosa sta cambiando. Siamo una squadra. Lasciateci partire, ma sulle sanzioni abbiamo le idee chiare", dice Matteo Salvini a sera, al ricevimento all'ambasciata russa a Roma. Per decisione del leader leghista, il debutto del nuovo governo sulla scena internazionale - tra il vertice Nato di oggi a Bruxelles e il G7 domani in Canada - inizia ...

«Attenzione a non perdere la fiducia di chi sottoscrive il debito italiano» : Non può esserci crescita con un aumento del debito pubblico ma solo un indebolimento della nostra economia a scapito delle categorie più deboli». A volte si dimentica che quel debito serve a fare ...

Atletica - Filippo Tortu riscrive la storia : 10.03 - secondo italiano all-time. Pietro Mennea nel mirino - tutti gli azzurri sotto i 10.10 : Filippo Tortu ha davvero riscritto la storia dell’Atletica leggera italiana correndo un pazzesco 10.03 sui 100m. Il 19enne ha fatto esplodere il Fontanassa di Savona e ha riscritto tutti i libri e i primati dentro i nostri confini. La sua prestazione, maturata con 0.7 m/s di vento a favore, ha scatenato l’entusiasmo di tutti gli appassionati della Regina degli Sport che non erano abituati a certi crono nella velocità pura. Basta ...

Grande Fratello 15 - orgoglio italiano : la svolta a destra? Quel gesto - in salotto : Nella casa del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso , ecco un inatteso 'momento patriottico'. Danilo, Filippo, Simone e Matteo, riuniti in salotto, cantano a perdifiato l'inno nazionale. Il Grande ...

Ritrovato morto l'imprenditore italiano scomparso in Costa Rica : corpo sotto un ponte : Stefano Calandrelli, il cittadino di origini romane residente da 24 anni a San José in Costa...

Atletica - Mario Lambrughi vola sui 400m ostacoli : quarto italiano sotto i 49” - non succedeva da 13 anni : Mario Lambrughi si è letteralmente scatenato sui 400m ostacoli allo Stadio Guidobaldi di Rieti. Il 26enne ha infatti corso un notevole 48.99 diventando così il quarto italiano di sempre a scendere sotto la barriera dei 49′‘, a tredici anni di distanza dall’ultima volta (48.84 per Gianni Carabelli nel 2005). Il brianzolo ha così migliorato il proprio personale di ben 36 centesimi e ha naturalmente strappato il minimo per gli ...

“A luci rosse”. La rivelazione che non ti aspetti. L’amato cantante italiano ci ha abituati (quasi) a tutto - ma questa volta ha fatto il botto. Ecco il suo primo film hard : “Posso permettermi quello che voglio” : Nel corso del tempo ci ha abituati a parecchie stravaganze. cantante affermato, vanta una carriera molto lunga, fatta di alti e bassi e una vita privata decisamente intensa e avventurosa. Non ha mai fatto mistero di essere bigamo, ad esempio. Ma non ha mai fatto mistero neanche di essere una grande appassionato dell’ars amandi e soprattutto di essere molto, ma molto, suscettibile al fascino femminile. Ma adesso ha deciso di dare una ...

Campionato italiano GT - LAudi R8 LMS GT3 sotto la lente : Lobiettivo dell'Audi Sport Italia per il 2018 è dichiarato: festeggiare il decimo anno nel Campionato Italiano Gran Turismo con la vittoria nella classe GT3. E che le ambizioni del team siano fondate è apparso evidente sin dalle prime due manche della stagione, disputate a Imola il 28 e 29 aprile scorsi. Sul circuito del Santerno la strana coppia formata da Marcel Fässler, svizzero tre volte vincitore a Le Mans, e Bar Baruch, giovane israeliano ...

PRIMO MAGGIO- GN LECCE : "CONTRO LA SVENDITA DELLE NOSTRE IMPRESE. DIFENDIAMO IL LAVORO E IL PRODOTTO italiano" : È così per il nord dello S tivale, motore trainante dell'economia tricolore, l o è ancor di più per il nostro S u d , tristemente dimenticato e sempre più abbandonato a se stesso e in difficoltà.

“Non ce l’ha fatta!”. Discoteca choc - il dj italiano muore in console. Mentre seguiva la sua passione - se n’è andato sotto gli occhi di tutti. Dal divertimento al dolore in un attimo : “Fino a ieri pomeriggio ci siamo salutati al solito nostro con le battutine e ora a pensare che sei andato tra gli angeli in cielo mi lascia senza parole. Ora animerai il paradiso con la tua allegria e spontaneità”. Solo una delle tante frasi lasciate sulla sua bacheca Facebook. Una morte improvvisa e un dolore lancinante. Strappato alla sua famiglia Mentre faceva ciò che amava, Mentre in consolle metteva dischi. Così è morto ...

Rimetti a noi i nostri debiti : arriva il primo film italiano prodotto da Netflix - Best Movie : Dopo Suburra , la prima serie Tv italiana prodotta dal colosso dello streaming online Netflix , è arrivato ora anche il momento del cinema made in Italy. Come annunciato due giorni fa nel corso di un evento tenutosi a Roma, in cui il Ceo Red Hastings ha anticipato i ...

Nuoto - Margherita Panziera strepitosa : RECORD italiano sui 100 metri dorso - prima azzurra sotto il minuto : Margherita Panziera balza agli onori della cronaca della terza giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto. La 22enne ha infatti realizzato il RECORD ITALIANO sui 100 metri dorso durante la prima frazione della staffetta 4x100m mista poi vinta dalla sua Fiamme Oro: la veneta è diventata la prima azzurra capace di abbattere il fatidico muro del minuto, il suo perentorio 59.96 batte di due decimi abbondanti il tempo siglato da Elena ...

Nuoto - Margherita Panziera strepitosa : RECORD italiano sui 50 metri dorso - prima azzurra sotto il minuto : Margherita Panziera balza agli onori della cronaca della terza giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto. La 22enne ha infatti realizzato il RECORD ITALIANO sui 50 metri dorso durante la prima frazione della staffetta 4x100m ...

