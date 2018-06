Un Conte alla Casa Bianca

G7 - l'esordio di Conte : dà ragione a Trump sulla Russia deve tornare. Poi si allinea alla Ue : Teleborsa, - Esordio tutt'altro che soft quello scelto da Giuseppe Conte per fare il proprio debutto nel summit internazionale di Charlevoix in Canada: schiera subito l'Italia a fianco di Donald Trump ...

G7 - l'esordio di Conte : dà ragione a Trump sulla Russia "deve tornare". Poi si allinea alla Ue : Esordio tutt'altro che soft quello scelto da Giuseppe Conte per fare il proprio debutto nel summit internazionale di Charlevoix in Canada: schiera subito l'Italia a fianco di Donald Trump per il ...

G7 - Conte con Trump : 'Riallacciare con la Russia' : ... il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, lasciando aperta la porta del dialogo con Mosca, aveva sottolineato che le sanzioni imposte a seguito della sua politica in Ucraina restano in ...

Lotta alla corruzione - telefonata tra Conte e Cantone : 3 Colloquio telefonico nella mattinata di ieri fra il premier Giuseppe Conte [VIDEO] e il presidente dell'Anac, Autorita' nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone. Un dialogo dai toni cordiali, nel corso del quale si è deciso di rafforzare la Lotta alla corruzione, come si legge sul sito internet del Governo. Per raggiungere l'obiettivo, tutt'altro che facile, nella stessa telefonata è stata sottolineata l'opportunita' ...

G7 NATO E RUSSIA/ Il manuale Dc che tiene a galla l'Italia di Conte : Il governo Conte si è appena insediato e la sua politica estera è il problema più delicato. Al G7 che inizia oggi in Canada il Premier ha un'occasione importante. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 06:00:00 GMT)CAOS LIBIA/ Elezioni e pacificazione, il flop di Macron rilancia l'Italia, di M. MercuriGOVERNO Conte/ I patti e le mosse per sostituire una sinistra che non c'è più, di G. Sapelli

Sui dazi al G7 il primo esame per Conte Sanzioni alla Russia? Salvini pensa al veto : Si annuncia uno scontro «Trump contro tutti» sul problema delle barriere commerciali. Per il neo premier italiano non c’è stato tempo di elaborare una posizione autonoma

G7 - sui dazi il debutto di Conte. E sulle sanzioni alla Russia Salvini pensa a un veto : Il debutto sulla scena internazionale del nuovo premier italiano Giuseppe Conte avverrà domani al G7, il vertice mondiale in calendario a Charlevoix, in Canada. Al di là della curiosità legata all'...

Colloquio Conte-Cantone : lotta alla corruzione va rafforzata : Roma, 7 giu. , askanews, Questa mattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sentito al telefono il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione , Anac, , Raffaele Cantone. Un Colloquio ...

Conte chiama Cantone : 'Bisogna rafforzare la lotta alla corruzione' : Il premier Giuseppe Conte ha telefonato al presidente dell'Anac Raffaele Cantone. Lo afferma una nota di Palazzo Chigi in cui si definisce il colloquio "cordiale". I due presidenti hanno convenuto ...

Conte chiama Cantone : bisogna rafforzare la lotta alla corruzione : Il premier Giuseppe Conte ha telefonato al presidente dell'Anac Raffaele Cantone. Lo afferma una nota di Palazzo Chigi in cui si definisce il colloquio "cordiale". I due presidenti hanno convenuto ...

Gabibbo - si riapre il Contenzioso sulla somiglianza con Big Red. Il caso torna alla Corte d'Appello : MILANO - Nuovo capitolo del 'caso Gabibbo': si è riperta la controversia legale tra Striscia la Notizia e Ralph Carey, creatore del pupazzo Big Red, mascotte dell'università del Kentucky, che accusa ...

Fuorionda alla Camera - Conte : 'Posso dire che…'. Di Maio : 'No' - : Il dialogo è stato registrato durante l'intervento del premier a Montecitorio, quando i microfoni erano ancora aperti. Il presidente chiede al vicepremier il permesso di intervenire, ma lui lo ferma ...

Il premier Conte alla Camera : "Posso dire che...?". E Di Maio lo gela con un "no" : Fuorionda del presidente del Consiglio durante il discorso alla Camera, prima della votazione sulla mozione di fiducia al governo

Conte in aula alla Camera il 27 su posizione Italia a Consiglio Ue : Roma, 7 giu. , askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferirà mercoledì 27 dalle 9.30 in aula alla Camera sul Consiglio europeo in programma nei giorni 28 e 29 giugno. Lo ha ...