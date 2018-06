Ufficiale | la Champions su Fifa!

Fifa 19 : novità - rumors e tutto quello che c’è da sapere. Champions League Ufficiale ! Disponibile dal 28 settembre. Ecco il trailer! : Offerta! Call of Duty Black Ops IIII - PlayStation 4 Black Ops è tornato!; call of Duty : Black Ops 4 proporrà un'esperienza di gioco completamente nuova e rivoluzionerà una delle serie più vendute nella storia di Call of DutyPer i fan di Call of Duty, giovedì 17 maggio Activision (Nasdaq: ATVI) e il pluripremiato […] L'articolo Fifa 19: novità , rumors e tutto quello che c’è da sapere. Champions League ufficiale! Disponibile dal 28 ...

E3 2018 : FIFA 19 in un nuovo trailer che conferma la licenza Ufficiale della Champions League : FIFA 19 avrà i diritti della Champions League, è ufficiale. Si tratta di un grandissimo annuncio per il calcistico di casa EA dato che la competizione in precedenza era in mano ai rivali di sempre di Pro Evolution Soccer. La competizione sarà presente in tutte le modalità, Il Viaggio, FIFA Ultimate Team, la carriera ma anche con una modalità completamente dedicata a questa importantissima competizione. Si tratta di un'aggiunta davvero ...