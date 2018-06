Uffici del Comando Polizia Municipale chiusi a Ragusa

Bryan Cristante è della Roma - Ufficiale/ Ma il fotomontaggio su Twitter è un disastro : Bryan Cristante è della Roma, ufficiale, ma il fotomontaggio su Twitter è un disastro. Il centrocampista ex Atalanta ha firmato un contratto da 5 anni fino al 2023(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:19:00 GMT)

Nasce a Camerota il nuovo Ufficio turistico culturale "La Perla del Cilento" : La prima parte si conclude con il taglio del nastro ma dopo si aprirà un mondo fatto di sfide e servizi, di scoperte e nuovi orizzonti, che insieme a tutto il Direttivo e con il supporto dell'...

Ufficiale - Cristante alla Roma : i dettagli economici dell’affare : Cristante alla Roma, l’affare con l’Atalanta è stato ufficializzato oggi con tanto di dettagli economici resi noti La Roma ha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l’acquisto dall’Atalanta di Bryan Cristante. Il club giallorosso “rende noto di aver raggiunto un accordo per la stipula di un contratto di acquisto a titolo temporaneo, a far data dal 1° luglio 2018 e fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle ...

È Ufficiale : Pippa Middleton è incinta del primogenito. "Non ho le nausee - come Kate" : La conferma ufficiale è arrivata: Pippa Middleton è incinta di James Matthews. Diversi rumors erano circolati in proposito nell'ultimo periodo e alla fine la sorella 34enne della duchessa di Cambridge ha deciso di annunciare il lieto evento, sulla pagine della rivista Waitrose Weekend. Pippa ha da poco superato il primo trimestre della gravidanza e - a differenza della sorella Kate, affetta da ipermesi gravidica - non soffre di ...

Ufficializzato anche in Europa l’Honor 7S : tutto sull’hardware dell’entry-level : Ufficializzato anche per l'Europa l'entry-level Honor 7S, che all'inizio si pensava essere un'esclusiva pakistana. La divisione europea del brand cinese ha diffuso la notizia via Twitter, aggiungendo anche un poster esemplificativo raffigurante il terminale in ogni angolazione. Per quanto ci riguarda, il modello debutterà sul nostro mercato nelle colorazioni nera e blu. Quanto a specifiche tecniche, la situazione è la seguente: schermo da ...

Calciomercato - comunicato Ufficiale del Galatasaray su Balotelli : Il Calciomercato è già nella fase calda, in particolar modo nelle ultime sono circolate voci su un interesse da parte del Galatasaray per Mario Balotelli. Adesso è arrivato un comunicato ufficiale del club turco, smentita la trattativa: “Il Galatasaray informa pubblicamente che il club non ha alcun interesse e non ha avviato alcuna trattativa per il trasferimento di Mario Balotelli, negando le recenti notizie date dai media”. L'articolo ...

Uomini e Donne - Aida Nizar e Loredana Lecciso troniste? La smentita dell'Ufficio stampa : L'edizione 2017/18 di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda su Canale 5 al termine della pausa estiva. Durante il corso della prossima estate, come di consueto, circoleranno numerose indiscrezioni e rumors riguardanti gli eventuali protagonisti della nuova edizione che partirà a settembre.A riguardo, il settimanale Vero Tv ha lanciato due "bombe": la partecipazione di Aida Nizar, la controversa star ...

Napoli - sfuma anche Ferreyra : Ufficiale l'acquisto del Benfica : Il Benfica ha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l'acquisto di Facundo Ferreyra dallo Shakhtar Donetsk. Il 27enne attaccante argentino, accostato anche al Napoli, ha firmato un contratto ...

Vicinissima l’uscita dell’Asus ZenFone 5Z da 8 GB di RAM : replica Ufficiale e canali di vendita : Dovrebbe essere più vicina del previsto l'uscita di uno smartphone molto atteso qui in Italia, come il cosiddetto Asus ZenFone 5Z nella sua variante dotata di ben 8 GB di memoria RAM. Stando alle informazioni trapelate in questi giorni tramite il canale Facebook della divisione italiana, infatti, il produttore dovrebbe mantenere la promessa riguardante il lancio del prodotto entro la fine di giugno. Probabilmente in leggero anticipo sulla ...

NoiPA - comunicato Ufficiale del 6/06 : attenzione alle fake news : Quest’oggi il team di NoiPA, attraverso la sua fan page ufficiale di Facebook, ha reso noto uno stringato comunicato stampa. Lo stesso riguarda le innumerevoli ‘fake news’ che circolano quotidianamente sul web e che riguardano il portale dei pagamenti. attenzione alle fake news su NoiPA: il portale dei pagamenti mette in guardia gli utenti della […] L'articolo NoiPA, comunicato ufficiale del 6/06: attenzione alle fake ...

Armato di coltello - irrompe nell'Ufficio postale di Manfredonia portando via i soldi delle casse : Ci sono stati momenti di paura per i presenti in fila, in quanto l'uomo, dalle prime indiscrezioni, si sarebbe fatto scudo di una giovane donna, puntandole il coltello contro, per guadagnare la fuga e ...

Cittadella-Frosinone - playoff Serie B 2017/2018 : formazioni Ufficiali e partita in diretta live : Cittadella-Frosinone, andata semifinale playoff Serie B 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Ufficiale il duetto di Ariana Grande e Dua Lipa in Sweetener - svelata la terza collaborazione dell’album : Il duetto di Ariana Grande e Dua Lipa non è più solo una voce di corridoio: la cantante inglese è coinvolta nell'album Sweetener, il quarto in studio per la popstar americana, in uscita il 20 agosto. A confermarlo è il nuovo numero della versione inglese di Vogue, che ha dedicato ad Ariana Grande la copertina, con un ampio servizio fotografico e un'intervista al suo interno. La rivista spiega che "Pharrell Williams e Max Martin hanno fatto ...

MotoGp - Lorenzo è un nuovo pilota della Honda : adesso c’è anche l’Ufficialità : Dopo le anticipazioni arrivate nella giornata di ieri, adesso c’è anche l’ufficialità: Jorge Lorenzo è un nuovo pilota della Honda, il maiorchino ha firmato un biennale Non ci sono più dubbi, Jorge Lorenzo è un nuovo pilota della Honda. Il maiorchino lascia la Ducati dopo due stagioni difficili, accasandosi al team giapponese, dove sarà compagno di Marc Marquez. Lo spagnolo ha firmato un contratto biennale che lo legherà alla HRC ...