Ucciso nello studio medico - il vigilante torna libero : torna in libertà Fabian Manzo, la guardia giurata di 40 anni accusata di omicidio colposo per aver Ucciso con un colpo di pistola partito per sbaglio Gaetano Randazzo, 68 anni, in uno studio medico di ...

Ucciso nello studio medico a Roma - il vigilante torna libero : Fabian Manzo torna libero. La guardia giurata di 40 anni accusata di omicidio colposo per la morte di Gaetano Randazzo , il pensionato raggiunto da un colpo di pistola partito accidentalmente dall'...

Ucciso da colpo di pistola nello studio medico - il fratello : «Lo hanno ammazzato come un pupazzetto» : ROMA 'Me l'hanno ammazzato come un pupazzetto'. Tonino Randazzo va su e giù, vuole sapere, invece i rilievi sono in corso e nessuno sembra vederlo. 'Era venuto qui per una ricetta, aveva le gambe ...

Ucciso da colpo di pistola nello studio medico - il fratello : 'Lo hanno ammazzato come un pupazzetto' : ROMA 'Me l'hanno ammazzato come un pupazzetto'. Tonino Randazzo va su e giù, vuole sapere, invece i rilievi sono in corso e nessuno sembra vederlo. 'Era venuto qui per una ricetta, aveva le gambe ...

Paziente Ucciso nello studio medico : guardia giurata arrestata per omicidio : Un colpo di pistola "partito per errore", secondo gli inquirenti. Così Fabian Manzo, guardia giurata di 49 anni, avrebbe ucciso Gaetano Randazzo, operaio...

Ucciso da un colpo di pistola mentre aspetta una ricetta nello studio medico : ROMA Voleva solo una ricetta, è morto nella sala d'attesa di uno studio medico, a pochi passi da casa: centrato alla testa. Gaetano Randazzo, 58 anni, ex pasticcere, aspettava il suo...

Ucciso da colpo di pistola nello studio medico - il fratello : 'Lo hanno ammazzato come un pupazzetto' : ROMA 'Me l'hanno ammazzato come un pupazzetto'. Tonino Randazzo va su e giù, vuole sapere, invece i rilievi sono in corso e nessuno sembra vederlo. 'Era venuto qui per una ricetta, aveva le gambe ...