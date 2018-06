Trump | Usa trattati ingiustamente sul commercio

Putin : “Pronto a vero negoziato con Trump - ma ora tocca agli Usa” : Putin: “Pronto a vero negoziato con Trump, ma ora tocca agli Usa” Putin: “Pronto a vero negoziato con Trump, ma ora tocca agli Usa” Continua a leggere L'articolo Putin: “Pronto a vero negoziato con Trump, ma ora tocca agli Usa” proviene da NewsGo.

Trump invita Conte negli Usa G7 - colloquio privato in Canada Nasce l'asse Stati Uniti-Italia. VIDEO : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente Usa Donald Trump, al termine della prima giornata del G7 in Canada, hanno avuto l'occasione di un colloquio privato. Nel corso dell'incontro, avvenuto quando in Italia era notte, secondo quanto riferiscono fonti della delegazione italiana, Trump ha rivolto a Conte l'invito informale per un nuovo incontro alla Casa Bianca Segui su affaritaliani.it

Secondo giorno G7 - feeling Conte-Trump ma tutti contro leader Usa : Charlevoix , Canada, , 9 giu. , askanews, Secondo giorno del G7 oggi a Charlevoix in Canada. I lavori saranno dedicati, tra l'altro, al tema della salute degli oceani, dei mari e delle coste, a cui ...

G7 - è Trump vs Europa/ Il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia - l’UE si oppone - Conte si allinea : G7, è Trump vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia, l’UE si oppone, Conte si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 08:40:00 GMT)

Trump : la Russia va riammessa nel G8. “Sì” di Conte - scontro Usa-Ue | : Il presidente degli Stati Uniti a Conte: «Avete riportato una grande vittoria». Il premier italiano: «Nuova amicizia» |

«Nuova amicizia» - Conte pubblica su Facebook la foto con Trump. Il presidente Usa risponde : «Sei il grande vincitore» : È scoppiata l' amicizia tra il neo premier italiano Giuseppe Conte e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump . Il professore del governo Lega-M5S dal G7 in corso in Canada , a Charlevoix, ha ...