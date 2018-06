Trump - un bene se Russia torna nel G8 : ANSA, - CHARLEVOIX, 9 GIU - "Riportare la Russia nel G7 è nell'interesse di tutti": lo ha detto Donald Trump sottolineando come non abbia senso che Mosca continui a restare fuori dal gruppo delle ...

Trump ha detto che inviterà Kim Jong-un negli Stati Uniti - se l’incontro del 12 giugno andrà bene : Giovedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa alla Casa Bianca dopo un incontro con il primo ministro giapponese Shinzo Abe, e ha detto che inviterà «certamente» il dittatore nordcoreano Kim Jong-un negli Stati Uniti The post Trump ha detto che inviterà Kim Jong-un negli Stati Uniti, se l’incontro del 12 giugno andrà bene appeared first on Il Post.

Trump agisce per il bene del Paese o per quello suo e delle sue amiche celebrity? : Il giorno dopo l’incontro e la foto che li ritraeva nello Studio Ovale – lei in piedi e seria, lui seduto e per una volta sorridente – il New York Post aveva intitolato: «L’unico Kim con cui si può incontrare». La battuta faceva riferimento all’altro importante incontro con il leader nord coreano Kim Jong Un – prima saltato, ora di nuovo in calendario – e voleva prendere in giro l’incontro di Trump con l’unica reality star che ...

Coree, vertice a sorpresa Kim Jong-un con Moon Jae-in: Pyongyang, "ferma volontà nell'incontrare Trump". Si riapre possibilità del summit in Singapore: Usa, "procediamo molto bene"

Corea del Nord - Kim vuole incontrare Trump | Il presidente americano : "Procediamo molto bene" : Gli Stati Uniti avevano annullato il vertice fissato per il 12 giugno a Singapore. Il presidente sudCoreano Moon Jae-in: "Pyongyang vuole la denuclearizzazione della penisola"

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha espresso la "sua ferma volontà " di incontrare il presidente americano Donald Trump. Lo riferisce l'agenzia ufficiale NordCoreana Kcna, dopo l'incontro ...

Usa-Corea del Nord - salta il vertice a due. Trump : “Per il bene di entrambe le parti” : “Per il bene di entrambe le parti, il meeting di Singapore non si svolgerà”. È un passaggio della lettera con cui Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, comunica al leader Nordcoreano Kim Jong-un l’annullamento del summit previsto per il 12 giugno a Singapore. “Il mondo, e in particolare la Corea del Nord, ha perso una grande opportunità per una pace duratura e una grande prosperità e benessere” scrive ...

Vertice Trump-Kim Jong-un - Casa Bianca : “Per il bene di entrambi non si svolgerà” : “Per il bene di entrambe le parti, il meeting di Singapore non si svolgerà“. E’ un passaggio della lettera con cui Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, comunica al leader nordcoreano Kim Jong-un l’annullamento del summit previsto per il 12 giugno a Singapore. “Apprezziamo il suo tempo, la pazienza e lo sforzo nelle recenti trattative relative al summit – si legge nella missiva – siamo stati informati che ...

Melania Trump : "Sto bene - voglio tornare alla Casa Bianca" : "Mi sento bene & sono ansiosa di tornare a Casa @Casa Bianca". La first lady americana Melania Trump torna a parlare su Twitter dopo l'intervento ai reni. La moglie del tycoon ha ringaziato il personale del Walter Reed Medical Unit, l'ospedale dove è stata operata lunedì e dove è previsto rimanga ricoverata per tutta la settimana.L'annuncio dell'operazione è stato dato in maniera del tutto inaspetta dalla Casa bianca tre giorni. Un fulmine a ...

