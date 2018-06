Trump snobba il G7 e insiste su dazi e Russia I leader verso l' accordo sul commercio

Putin prima snobba e poi apre alle avances di Trump : Trump lo vorrebbe riammettere al consesso del "nuovo G8". Il governo gialloverde italiano fa il tifo per lui, anche per difendere la nostra bilancia commerciale, il che è tutt'altro che un "delitto" politico. Nel tormentato Medio Oriente, è il "Garante" di una "pax siriana" che mantiene, per il momento, al potere il rais di Damasco, Bashar al-Assad, ma al contempo ne limita le ambizioni, e, in aggiunta, conferma l'alleanza con ...