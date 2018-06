Trump lascia in anticipo il G7 | il summit in Canada prosegue

Trump lascia il G7 : Il presidente Usa, come aveva annunciato, ha lasciato il G7 di Charlevoix prima della chiusura. Dopo aver partecipato alla prima sessione, dedicata all'eguaglianza di genere, il tycoon è ripartito per gli Stati Uniti, saltando così la discussione su ambiente e cambiamenti climatici.Prima di andarsene, però, ha ribadito il suo appoggio al G7, affermando che è coeso e unito dagli stessi valori, correggendo il tiro anche ...

Lascia il capo di Starbucks e si mette in politica. Sfiderà Trump? : New York, 5 giu. , askanews, L'era di Howard Schultz in Starbucks sta per finire. Dopo l'imprenditoria, nel futuro dell'uomo che ha creato la catena di caffetterie più grande al mondo potrebbe esserci la politica. Dal prossimo 26 giugno, Schultz lascerà gli incarichi di presidente esecutivo e membro del consiglio di amministrazione. A lui verrà …

Rilasciato da Venezuela - Trump lo riceve : 04.48 Josh Holt, il cittadino americano Rilasciato dal Venezuela dopo due anni, è rientrato negli Stati Uniti ed è stato ricevuto alla Casa Bianca da Trump, che aveva annunciato il suo rilascio. Holt si è detto "sopraffatto dalla gratitudine" verso coloro che hanno reso possibile il suo rilascio. Con lui,nello Studio Ovale la moglie Tamara e i familiari. Presente anche il senatore repubblicano del Tennessee e presidente della Commissione ...

Corea del Nord rilascia tre prigionieri americani : la soddisfazione di Trump - verso il summit con Kim Jong-un : 'Tutti lo pensano - ha aggiunto - ma io non lo direi mai, perché l'unico premio che voglio è una vittoria per il mondo'.

Trump lascia il patto iraniano - ma Francia - Germania e UK lo confermano : La Casa Bianca ha inoltre annunciato sanzioni contro settori critici dell'economia iraniana come l'energia, il petrolchimico e il settore finanziaria e ha minacciato "severe conseguenze" per coloro ...

Trump lascia l'accordo nucleare con l'Iran. Che succede ora? : ... per fare pressione su Teheran per le attività di destabilizzazione regionale e sostegno al terrorismo, scrive RaiNews L'impatto sull'economia iraniana potrebbe essere davvero importante perché il ...

Trump a Macron : gli Usa lasciano l'accordo sul nucleare con l'Iran : Trump ritira gli Stati Uniti dall'accordo con l'Iran e ripristina le sanzioni. Lo anticipa, a poche ore dall'annuncio ufficiale, il New York Times, secondo il quale il presidente degli Stati Uniti ha ...