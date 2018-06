Trump lascia il G7 con un appello | «Nessun dazio | nessuna barriera»

L’incontro con Macron lascia il “segno” (su Trump) : le foto della vigorosa stretta di mano : Dopo il bilaterale, i due leader si presentano davanti ai fotografi per il classico scatto di rito. Il presidente francese indugia nella stretta di mano e alla fine della lascia un segno evidente sul collega statunitense

Trump lascia il G7 in anticipo : «Andrò da Kim per una missione di pace» : Ribadisce di ritenere giusto riportare la Russia nel G8 e non arretra sui dazi. Donald Trump parla a ruota libera mentre, come preannunciato, lascia in anticipo il G7 canadese di Charlevoix....

Trump lascia il G7 prima della fine dei lavori : “Andrò da Kim per una missione di pace” : Il presidente Usa, come aveva annunciato, ha lasciato il G7 di Charlevoix prima della chiusura. Dopo aver partecipato alla prima sessione, dedicata all’eguaglianza di genere, il tycoon è ripartito per gli Stati Uniti, saltando così la discussione su ambiente e cambiamenti climatici....

Lascia il capo di Starbucks e si mette in politica. Sfiderà Trump? : New York, 5 giu. , askanews, L'era di Howard Schultz in Starbucks sta per finire. Dopo l'imprenditoria, nel futuro dell'uomo che ha creato la catena di caffetterie più grande al mondo potrebbe esserci la politica. Dal prossimo 26 giugno, Schultz lascerà gli incarichi di presidente esecutivo e membro del consiglio di amministrazione. A lui verrà …