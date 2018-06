Trump invita Conte negli Usa G7 | colloquio privato in Canada Nasce l' asse tra Stati Uniti

Trump invita Putin alla Casa Bianca per un summit Usa-Russia : Il presidente americano Donald Trump ha invita to il suo omologo russo Vladimir Putin a Washington, proponendo un summit Usa-Russia alla Casa Bianca . Al momento, però, non è stato ancora pianificato ...

Trump invita Putin a Casa Bianca per summit Usa-Russia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...