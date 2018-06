G7 - Trump invita Conte alla Casa Bianca per un nuovo incontro : G7, Trump invita Conte alla Casa Bianca per un nuovo incontro G7, Trump invita Conte alla Casa Bianca per un nuovo incontro Continua a leggere L'articolo G7, Trump invita Conte alla Casa Bianca per un nuovo incontro proviene da NewsGo.

Trump invita Conte negli Usa G7 - colloquio privato in Canada Nasce l'asse Stati Uniti-Italia. VIDEO : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente Usa Donald Trump, al termine della prima giornata del G7 in Canada, hanno avuto l'occasione di un colloquio privato. Nel corso dell'incontro, avvenuto quando in Italia era notte, secondo quanto riferiscono fonti della delegazione italiana, Trump ha rivolto a Conte l'invito informale per un nuovo incontro alla Casa Bianca Segui su affaritaliani.it

G7 - Conte invitato a Washington da Trump : 10.00 Ieri c'è stato l'incontro fra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il Presidente Usa, Donald Trump. Un colloquio privato a margine del G7. Conte ha anche ricevuto un invito informale a Washington dal leader Usa. Lo riferiscono fonti della delegazione italiana.

Trump : disposto a invitare Kim negli Usa : 00.31 Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di essere disposto a invitare negli Usa il leader nordcoreano Kim Jong Un "se le cose vanno bene". Alla domanda poi se l'invito possa essere alla Casa Bianca o a Mar a Lago, ha risposto: "Magari cominciamo con la Casa Bianca". E il segretario di Stato Usa,Mike Pompeo,in vista del vertice del 12 giugno a Singapore, ha detto che ci sono stati progressi nelle trattative sulla ...

Trump invita Putin alla Casa Bianca/ Ultime notizie : primo segnale di riavvicinamento tra Usa e Russia? : Trump invita Putin alla Casa Bianca: il ministero degli Esteri russo, Lavrov, ha rivelato una telefonata tra i due leader. primo passo verso la ripresa del dialogo tra i due Paesi?(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 15:47:00 GMT)

Usa-Russia - prove di disgelo : Trump invita Putin alla Casa Bianca : Tra Russia e Stati Uniti potrebbe essere iniziato il disgelo. Dopo le tensioni dovute al caso Skripal e soprattutto alla crisi in Siria, culminata negli attacchi di sabato notte, il ministro degli ...

Nozze Harry-Meghan : Obama e Trump non ci saranno. Tutti gli invitati : Né Barack Obama né Donald Trump: a Kensington Palace è stato risolto così quello che rischiava di diventare un caso diplomatico, l’eventuale invito dell’ex Presidente degli Stati Uniti al matrimonio di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. Lo assicurano i tabloid britannici, dopo la diffusione dei nomi degli ospiti alle Nozze del prossim0 19 maggio. Harry e Obama sono molto vicini, era parso più che normale ipotizzare la sua ...

Trump invita Putin alla Casa Bianca per un summit Usa-Russia : Il presidente americano Donald Trump ha invitato il suo omologo russo Vladimir Putin a Washington, proponendo un summit Usa-Russia alla Casa Bianca. Al momento, però, non è stato ancora pianificato ...

Mosca : Trump ha invitato Putin alla Casa Bianca - : L'annuncio ai giornalisti è stato fatto dall'assistente alla politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov. Per la Russia, è un'idea "positiva e interessante"

Trump invita Putin a Casa Bianca per summit Usa-Russia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...