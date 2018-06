Trump : “Europa brutale con Usa” : Charlevoix, 9 giu. (AdnKronos) – lascia in anticipo il G7 per partire per quella che lui definisce “una missione di pace”, tesa ad assicurarsi la denuclearizzazione della Corea del Nord nel vertice di Singapore con Kim Jong-un in programma martedì. “Sono fiducioso nel vertice”, ha detto il presidente, dicendosi convinto che il leader nordcoreano coglierà “l’occasione unica” e farà “una cosa ...

G7 - è Trump vs Europa/ Il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia - l’UE si oppone - Conte si allinea : G7, è Trump vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia, l’UE si oppone, Conte si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 08:40:00 GMT)

G7 - scontro Europa-Usa. Trump : la Russia rientri nel G8. Sì di Conte. Scontro Usa-Ue : Scontro Europa-Usa al G7 di Charlevoix in Canada. Dalla Russia ai dazi, dal clima all'Iran. Donald Trump, che lascerà il vertice in anticipo per preparare il faccia a faccia con il leader...

G7 CANADA - CONTE CON Trump : “RUSSIA NEL G8”/ Ma Macron frena : “L’Europa è unitaria e determinata” : G7 CANADA, la prima internazionale di CONTE, dazi fra i temi caldi, il ministro dell'Interno Salvini detta la linea: “Li appoggiamo". Il neo-Premier è volato in Nord America(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:34:00 GMT)

Al G7 Conte si smarca dall'Europa ma si distingue da Salvini : "Sui dazi di Trump ascolteremo - abbiamo una posizione moderata" : Un Giuseppe Conte equilibrista. Nella sua prima uscita internazionale, il neo presidente del Consiglio riesce da un lato a smarcarsi dalle posizioni dei principali leader europei, dall'altro a mitigare le posizioni da agit-prop del suo vicepremier Matteo Salvini. "L'avvocato del popolo italiano" aveva un esordio su un palcoscenico tutt'altro che agevole. Il G7 canadese di Charlevoix si apriva con due questioni pesanti, lanciate da Donald Trump ...

G7 - scontro Europa-Usa. Trump : la Russia rientri nel G8. Conte : sono d'accordo con il presidente americano. Battaglia sui dazi : scontro Europa-Usa al G7 di Charlevoi in Canada. Dalla Russia ai dazi, dal clima all'Iran. Donald Trump, che lascerà il vertice in anticipo per preparare il faccia a faccia con il leader...

Trump chiede che la Russia torni al G7 - Conte si schiera con lui. È scontro con l’Europa al vertice : La Russia conquista la scena del G7 pur non facendo parte delle sette potenze che si riuniscono in Canada. Prima di partire per il vertice, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che a Mosca dovrebbe essere permesso di tornare a far parte del G8....

Dazi - Trump alla May : “Riequilibrare il commercio con l’Europa” : Dazi, Trump alla May: “Riequilibrare il commercio con l’Europa” Dazi, Trump alla May: “Riequilibrare il commercio con l’Europa” Continua a leggere L'articolo Dazi, Trump alla May: “Riequilibrare il commercio con l’Europa” proviene da NewsGo.

I dazi di Trump - gli effetti in Europa e in Italia : Il presidente degli Stati Uniti non rinuncia a introdurre i balzelli su alluminio e acciaio. Le conseguenze di una guerra commerciale

Lo schiaffo di Trump all'Europa : dazi su acciaio e alluminio : Donald Trump tira dritto con la stangata dei dazi su acciaio e alluminio importati, anche provenienti dall'Europa. L'amministrazione Usa - ha annunciato il segretario Usa al Commercio, Wilbur Ross - imporrà dazi maggiorati...

L'obiettivo della guerra commerciale di Trump all'Europa è il surplus aggressivo di Berlino. Ma tutta l'Eurozona ne "pagherà" le conseguenze : Per capire qual è il vero obiettivo dei dazi commerciali che verranno applicati dall'amministrazione Trump a partire da mezzanotte del 1°giugno su acciaio e alluminio di provenienza Ue basta guardare la classifica degli esportatori europei oltre Atlantico: con le 950mila tonnellate di acciaio esportate nel 2017 è la Germania di Angela Merkel a dominare il mercato dell'export di prodotti finiti e semi-finiti. Dietro, ben ...