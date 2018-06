Trump dal G7 | “Via tutti i dazi” Conte | “Accordo sul commercio” Ma Merkel e Macron

Nord Corea - cosa aspettarsi dallo storico vertice tra Kim e Trump : Donald Trump vedrà Singapore, con Kim Jong-un: appuntamento la mattina di martedì 12 giugno 2018 al Capella Hotel dell'isola di Sentosa, di fronte

Al G7 Conte si smarca dall'Europa ma si distingue da Salvini : "Sui dazi di Trump ascolteremo - abbiamo una posizione moderata" : Un Giuseppe Conte equilibrista. Nella sua prima uscita internazionale, il neo presidente del Consiglio riesce da un lato a smarcarsi dalle posizioni dei principali leader europei, dall'altro a mitigare le posizioni da agit-prop del suo vicepremier Matteo Salvini. "L'avvocato del popolo italiano" aveva un esordio su un palcoscenico tutt'altro che agevole. Il G7 canadese di Charlevoix si apriva con due questioni pesanti, lanciate da Donald Trump ...

Dal casino sovranista di Trump ai mercati finanziari. Di cosa parlare stasera a cena : Se stasera cenate con i capi di stato e di governo dei principali sette paesi industrializzati e democratici e questa interessante opportunità vi è offerta non avendo però voi avuto mai alcuna esperienza politica, né nazionale né internazionale (né locale, ad essere precisi), ecco che il rifugio del

Trump : pace con Corea dal 12 a Singapore : 21.35 Donald Trump incontrerà Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore. Lo ha confermato lo stesso presidente degli Stati Uniti parlando ai giornalisti dopo l'incontro alla Casa Bianca con il braccio destro del leader nordCoreano. Pyongyang vuole fare la denuclearizzazione, ha riferito Trump che si è visto con Kim Jong-chol.Il dialogo con la Corea del nord sarà "un processo che comincerà il 12 giugno a Singapore" e che "alla fine sarà coronato dal ...

Dazi - Trump non rinnova esenzione : ‘Dall’1 giugno tariffe su acciaio e alluminio Ue’. Merkel : ‘Risponderemo uniti’ : L’ultimatum di Donald Trump alla Ue è scaduto. L’1 giugno, come confermato dal segretario al commercio Usa Wilbur Ross, entreranno in vigore i Dazi Usa sulle importazioni di acciaio ed alluminio da Europa, Messico e Canada. L’esenzione concessa due mesi fa e poi prorogata non è stata rinnovata e le economie del Vecchio continente ne risentiranno in modo pesante. Non a caso i maggiori Paesi Ue hanno già minacciato risposte ...

Melania Trump scomparsa dalla Casa Bianca : lei rassicura su Twitter : Melania Trump scomparsa dalla Casa Bianca da più di 20 giorni, da quando è stata ricoverata per un intervento chirurgico ai reni. La First Lady sul suo profilo Twitter cerca di mettere a tacere dubbi e preoccupazioni. “Sono qui alla Casa Bianca con la mia famiglia. Sto bene e lavoro duramente per il benessere dei bambini e per il popolo americano”. Un messaggio che dovrebbe rispondere a tutti gli interrogativi sulla salute della ...

Da Trump stretta su beni dalla Cina : La mossa del presidente americano ha colto un po' di sorpresa gli osservatori, dopo le aperture dei giorni scorsi e con il segretario al commercio Usa Wilbur Ross in partenza per Pechino per la ...

Trump riabilita Johnson - il campione del mondo condannato dal razzismo : Barack Obama non ci era riuscito, Donald Trump sì: Jack Johnson è stato riabilitato dal Presidente degli Stati Uniti. Nel 1908, il primo campione del mondo di colore, fu condannato a un anno di prigione per aver sconfitto un bianco nell'"Incontro del secolo" e per aver sposato tre donne bianche. Una sentenza condannata dai pregiudizi razziali e che ...

La piroetta di Trump dal dialogo alla retorica bellica con Pyongyang : New York. La Casa Bianca ha cancellato l’incontro con la delegazione della Corea del nord, previsto per il 12 giugno a Singapore, a causa “della tremenda rabbia e l’aperta ostilità dimostrata nella vostra più recente dichiarazione”, ha scritto Donald Trump in una lettera indirizzata – un unicum nell

Nucleare - la Casa Bianca cancella il vertice fra Trump e Kim : "Dalla Corea solo parole d'odio" : Con una lettera la Casa Bianca cancella il vertice sul Nucleare di Singapore: la colpa sarebbe dell'atteggiamento aggressivo da parte di Pyongyang

Dalla svolta di Trump ai problemi della maggioranza. Di cosa parlare stasera a cena : Lettera da leggere, non preoccupatevi tanto la prosa Trumpiana è allergica alla complessità e quindi in un minuto la leggete e facilmente riuscite a riferire qualche passaggio letterale agli amici a cena. Insomma salta tutto o quasi con la Corea del nord, e forse gli Stati Uniti ripensano la politic