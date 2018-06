Trento Olimpia Milano Streaming video e diretta tv | parola a Buscaglia e orario

Basket - finale-scudetto : stasera - 20.45 - gara-3 a Trento. L'Olimpia è 2-0 : Sul punteggio di 2-0 per l'EA7 Emporio Armani Milano, la serie di finale scudetto si sposta questa sera , ore 20.45, diretta su Eurosport 2, Eurosport player e Raisport, a Trento. Se vince L'Olimpia ...

Video/ Olimpia Milano Trento - 90-80 - : highlights della partita - Play off Serie A1 - Finale gara 2 - : Video Olimpia Milano Trento , 90-80, highlights della partita, valida come gara 2 della Finale scudetto, Play off basket Serie A1.

Finale Scudetto Basket – L’Olimpia Milano vince anche gara-2 : Trento ko - il Mediolanum Forum resta inviolato : L’Olimpia Milano mantiene il Mediolanum Forum inviolato e conquista la seconda vittoria casalinga nella Finale Scudetto: l’EA7 si impone su Trento per 90-80 Dopo la vittoria in gara-1, L’Olimpia Milano torna in campo al Mediolanum Forum per difendere l’inviolabilità del palazzetto e portare a due i punti di vantaggio nella Finale Scudetto su Trento. Una gara dal sapore particolare che rievoca i fantasmi dell’eliminazione per 4-1 subita ...

LIVE Milano-Trento - gara-2 basket in DIRETTA : Olimpia per l’allungo - trentini per impattare la serie : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Trento, gara 2 della Finale Scudetto di serie A. Si torna nuovamente in campo al Forum dopo il successo all’esordio dell’Olimpia per 98-85. Un successo arrivato grazie ad una straordinaria prestazione di Andrew Goudelock, anche se Milano è sempre stata avanti per tutta la partita. La squadra di Simone Pianigiani cerca il 2-0 per allungare nella serie e per mettere Trento già con le ...

Basket - gara-2 Milano-Trento : Olimpia per il 2-0 - l'Aquila cerca aggressività : Dopo la brillante vittoria di gara 1 , 98-85, , l'Olimpia Milano questa sera al Forum , palla a due alle ore 20.45, diretta su Eurosport 2, Eurosport player e Raisport, cerca il punto del 2-0 nella ...