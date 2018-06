Trento-Milano | la gara-3 della finale scudetto in diretta live

Diretta / Trento Olimpia Milano streaming video e tv : la grande coppia - orario (playoff finale gara-3) : Diretta Trento Olimpia Milano info streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-3 della finale scudetto, playoff di basket (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 18:53:00 GMT)

LIVE Basket - Trento-Milano in DIRETTA : gara-3. La Dolomiti per accorciare le distanze - l’Olimpia per l’allungo decisivo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, gara 3 della Finale Scudetto di Serie A. Si riparte dal 2-0 per l’Olimpia. Si gioca in casa dei trentini, che sono con le spalle al muro ed obbligati a vincere per non trovarsi in una situazione praticamente disperata. Dall’altra parte, invece, la squadra di Simone Pianigiani, forte del doppio vantaggio, ha la possibilità di fare un passo decisivo verso il titolo. In gara-1 Milano ha ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : gara-3 è il crocevia per il titolo. Trento per accorciare - Milano per l’allungo decisivo : La Finale Scudetto riparte da Trento e dal 2-0 per Milano. Una gara-3 decisiva quella di stasera, un vero e proprio crocevia per il titolo di Campione d’Italia. Da una parte c’è una Dolomiti obbligata a vincere per accorciare le distanze e dall’altra c’è un’Olimpia che sa di poter infliggere forse il colpo decisivo agli avversari. Si gioca in casa di Trento, che in questi playoff non ha mai perso davanti ai propri ...

Pianigiani avverte Milano : "A Trento servirà più cinismo" : ROMA - Coach Simone Pianigiani non ha neppure avuto il tempo per godersi la seconda vittoria della sua EA7 Milano nella finale scudetto - un successo che lo ha portato in vetta alla classifica degli ...

Finale scudetto : Milano-Trento 90-80 : ANSA, - ASSAGO , MILANO, , 07 GIU - Curtis Jerrells fa le pentole, Goudelock costruisce i coperchi e un'indemoniata EA7 Milano vola 2-0 nella serie di Finale contro la Dolomiti Energia Trento, ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Jerrells e Goudelock fanno 52. Milano va sul 2-0 con Trento : Milano è 2-0 nella Finale Scudetto. In una gara-2 palpitante l’Olimpia vince 90-80 contro una Trento mai doma e che ha provato fino all’ultimo a ribaltare il fattore campo. Ci pensano Curtis Jerrells ed Andrew Goudelock a firmare la vittoria al termine di una serata da incorniciare per i due americani (27 punti il primo e 25 il secondo). Alla Dolomiti non bastano i 18 punti di Joao Gomes e i 17 di Shavon Shields. Trento comincia con un altro ...

Milano batte ancora Trento - 90-80 - e va sul 2-0 : Bastano cinque minuti alla fine del secondo quarto all'EA7 Milano per segnare il solco e mantenere il vantaggio, anche se con tanti brividi nel finale. L'Olimpia vince 90-80 e si porta 2-0 nella serie ...

Basket - 52 punti di Jerrells e Goudelock. Milano vince 90-80 - Trento sotto 2-0 in finale : La cronaca in diretta PRIMO QUARTO Partenza più fluida di entrambe le squadre con Trento che se la gioca alla pari. 6-2 il vantaggio con il millesimo punto di Forray in serie A. Micov porta Milano ...