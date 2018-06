Trenta | ' L' Italia sta nella Nato | ma ha ruolo ponte con l' Est'

ilmessaggero

: #7giugno Il Ministro Elisabetta Trenta ha incontrato la rappresentanza permanente d’Italia presso la @NATO: grazie… - MinisteroDifesa : #7giugno Il Ministro Elisabetta Trenta ha incontrato la rappresentanza permanente d’Italia presso la @NATO: grazie… - MinisteroDifesa : #5giugno Ministro Trenta: Il tempo dell’Italia non può più essere il passato, ma è il presente e il futuro. Per que… - ninabecks1 : RT @mariellarosati: “Banda? Ma possibile che il PD abbia messo su un ministero che si occupa di bande? E larga, pure! Con i problemi che ha… -

(Di sabato 9 giugno 2018) ... e sul budget per la Difesa , gli americani insistono con gli alleati perché sia il 2 per cento del Pil, in primis Palazzo Chigi e ministro dell'Economia. Sul resto il lavoro è appena cominciato con ...