Trenitalia - il nuovo orario estivo dalle 0 - 01 di domenica 10 giugno : ... che otterranno speciali sconti e agevolazioni per tutta l'estate pernottando in vari hotel e alberghi, o partecipando a Festival, rassegne estive, spettacoli musicali e teatrali, oppure visitando ...

Nuovo orario estivo Trenitalia - 110 fermate in più : ROMA - L'estate Trenitalia inizia il 10 giugno: cambia la programmazione oraria e prendono il via speciali promozioni per famiglie, giovani, anziani e viaggi pet friendly. Al centro ci sarà il turismo ...

Trenitalia - countdown per il nuovo orario estivo da domenica 10 giugno : Teleborsa, - Meno di 48 ore di "conto alla rovescia" per l'entrata in vigore da domenica 10 giugno del nuovo orario estivo Trenitalia . L'offerta, presentata lo scorso 21 maggio a Milano dall'...

Trenitalia - countdown per il nuovo orario estivo da domenica 10 giugno : Meno di 48 ore di "conto alla rovescia" per l'entrata in vigore da domenica 10 giugno del nuovo orario estivo Trenitalia . L'offerta, presentata lo scorso 21 maggio a Milano dall'Amministratore ...