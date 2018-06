Trenitalia | estate 2018 | nuovi orari | sconti e promozioni

: ... che otterranno speciali sconti e agevolazioni per tutta l'pernottando in vari hotel e alberghi, o partecipando a Festival, rassegne estive, spettacoli musicali e teatrali, oppure visitando ...

: (AdnKronos) – La vocazione turistica trova piena conferma con il potenziamento dei collegamenti estivi verso le principali mete vacanziere: dal Cilento a Scalea e a Maratea, da Riccione a Rimini e a Cattolica, da Senigallia a Giulianova e Vasto San Salvo, da Monopoli a Fasano da Ostuni a Polignano a Mare. Prende il via un nuovo collegamento Frecciarossa Milano – Ancona nel fine settimana che consente di collegare Milano con la ...

: Una copertina personalizzata e autografata da Laura Pausini per il numero dide La, che sale a bordo di tutte le Frecceed è dedicata al sound e agli. Dal ...

: Più corse verso le località balneari per soddisfare il prevedibile aumento della domanda e potenziamento deianche con l'aeroporto. "L'attenzione verso il trasporto ferroviario è sempre ...

: Teleborsa, - Orario estivo2018: undi offerte, è il caso di dire . In primo piano turismo, famiglie, ambiente , aumento di frequenze per Frecce, Intercity e Regionali . Per questi ...