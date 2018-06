Tour Trail Valle d’Aosta | Collé e Pellissier si aggiudicano la terza edizione del Quart

Tennis World Tour : Recensione - Trailer e Gameplay : Il 2018 è indubbiamente l’anno del Tennis. Dopo il lancio di AO Tennis e l’imminente arrivo di Mario Tennis, abbiamo avuto il piacere di mettere le mani su Tennis World Tour, ed oggi su gentile concessione di Big Ben Interactive vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Tennis World Tour Recensione Commercializzati nello stesso periodo di tempo, a distanza di circa un mese l’uno dall’altro, Tennis World ...

Tour Trail : alla scoperta di La Thuile e delle sue bellezze : Il 30 giugno nuova tappa del Tour Trail tra le bellezze della Valle d’Aosta Un nuovo Trail che gli appassionati del Tour Trail della Valle d’Aosta ancora non conoscono. Le novità del circuito non finiscono e per la quarta prova del circuito valdostano si raggiungerà La Thuile, una località turistica al confine con la Francia e a pochi passi dal Monte Bianco. Si chiama La Thuile Trail e si correrà il 30 giugno su un unico percorso: 25 ...

In arrivo al cinema il film dei Muse sul Drones World Tour : date - trailer ed elenco sale in Italia : Arriverà a breve al cinema il nuovo film dei Muse sul Tour mondiale Drones World, a supporto dell'album Drones pubblicato nel 2015. Il film-concerto arriverà sul grande schermo in Italia per due giornate esclusive a luglio: sarà possibile vedere Drones World Tour il 12 e il 13 luglio. Il film dei Muse arriva nei cinema Italiani distribuito da Nexo Digital, pertanto l'elenco delle sale cinematografiche dove assistere allo spettacolo è ...

Tour Trail della Valle d’Aosta – Becca di Viou : Aymonod - Dennis e Brunod accendono la sfida : Al Tour Trail della Valle d’Aosta – Becca di Viou presenti anche Benvenuto e Locatelli Si allunga la lista di atleti che domenica 27 maggio correranno il Trail della Becca di Viou, il secondo appuntamento del Tour Trail della Valle d’Aosta dopo l’apertura a marzo con il Castle’s Trail di Verrès. Nella 33 chilometri, oltre a Marco Béthaz – terzo nel 2017 -, ci saranno Dennis Brunod e Mathieu Brunod che partiranno da grandi favoriti. ...

Tour Trail - manca poco più di una settimana all’attesa tappa in programma in Valle d’Aosta : Domenica 27 maggio si tornerà a correre sui sentieri della Valpelline per l’edizione 2018 del Trail della Becca di Viou mancano otto giorni alla seconda tappa del Tour Trail della Valle d’Aosta. Domenica 27 maggio si tornerà a correre sui sentieri della Valpelline per l’edizione 2018 del Trail della Becca di Viou. I due percorsi, che non raggiungono quote elevate, sono stati confermati; grazie all’enorme sforzo dello staff tecnico tutti i tratti ...

Andre Agassi e John McEnroe incrociano le racchette nel nuovo trailer gameplay di Tennis World Tour : Manca solo qualche giorno all'uscita su PS4 e Xbox One di Tennis World Tour, lo sportivo sviluppato da Breakpoint ed edito da Bigben Interactive che sarà disponibile sulle due console a partire dal 22 maggio. Il gioco arriverà in un secondo momento anche su PC e Nintendo Switch, il 12 giugno.Per ingannare l'attesa, Bigben ha pubblicato sul proprio canale YouTube un nuovo trailer gameplay di Tennis World Tour, che mostra un match tra due leggende ...