Torino | deve assistere il marito malato | i colleghi le cedono ore di ferie

Torino - lavoratrice deve curare il marito malato : i colleghi le cedono ore di ferie : Lei deve curare il marito e i colleghi le cedono ore di ferie. Il gesto di solidarietà arriva dallo stabilimento della Skf di Airasca, nel Piemontese, dove un numero significativo di lavoratori dell’azienda specializzata nella produzione di cuscinetti avevano chiesto di poter dare una parte delle proprie ore di ferie monetizzabili e permessi retribuiti alla donna, che ha bisogno di prestare cure costanti al coniuge. La richiesta dei ...

Offre la panna gratis : il gelataio di Torino deve pagare una multa di 500 euro : "Io emetto sempre gli scontrini, multarmi per una panna da 50 centesimi omaggiata mi sembra eccessivo". Cristian Ciacci non riesce a capacitarsi dell'episodio che l'ha visto protagonista: la Guardia di Finanza ha multato il gelataio di Torino per aver offerto la panna montata a un cliente abituale. Il suo errore è stato non riportare l'omaggio sullo scontrino, come previsto dalla normativa. Quella svista ora potrebbe costargli 500 ...

Arriva la Lazio e Mazzarri fa sul serio : 'Niente turnover - questo Torino deve crescere' : Torino - Mazzarri e il Toro . Mazzarri e la Lazio . Si parte col solito ritornello. 'Bisogna essere all'altezza. Se facciamo la partita perfetta possiamo vincere. È la filosofia di sempre. E dobbiamo ...

Sondaggio : cosa deve fare il Torino con Belotti? : Torino - Contro l'Atalanta l'ennesimo flop di una gestione che costringe i tifosi a vivacchiare. Il Torino resta nel limbo, ormai è senza obiettivi. Belotti è un fantasma: soltanto nove reti nelle ...

Effetto Minniti - PasTorino (LeU) : “Un Comune deve tutelare tutti - non con Daspo ai clochard” : Luca Pastorino, deputato di Liberi e Uguali ed esponente di Possibile in un'intervista a Fanpage.it commenta gli effetti dei decreti Minniti sulla sicurezza a Genova: "Un'amministrazione pubblica deve essere in grado di tutelare le esigenze di tutti, a prescindere che sia di sinistra o di destra".Continua a leggere