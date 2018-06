Togliere le sanzioni alla Russia | ma non da soli

huffingtonpost

(Di sabato 9 giugno 2018) Le"da un punto di vista economico andrebbero tolte perché siamo un Paese ad alta vocazione esportativa" ma, dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, "è evidente che tutto questo va fatto in una compagine europea. Non possiamo fare le cose da, fuori dal club". Così sui dazi Usa. "Il Governo deve difendere la posizione europea: questo ci dice che abbiamo bisogno di più Europa e non di meno Europa. E' evidente che ai protezionismi degli altri noi possiamo e dobbiamo rispondere solo in chiave europea".Parlando al convegno dei giovani industriali a Rapallo il presidente di Confindustria ha detto anche altre cose. "Mi sembra che il dibattito degli ultimi giorni ma anche le parole del ministro Di Maio vadano nella direzione di un confronto serrato e non dogmatico e questo è un elemento positivo". Un confronto necessario ...