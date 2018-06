TIM vs Iliad | stavolta l’offerta è quella giusta | tutto illimitato e 30 GB in 4G a 7 euro

TIM Special Top : 30GB e minuti illimitati per Iliad - Vodafone - Wind Tre : Tim Special Top 30GB con chiamate illimitate è la proposta dell’operatore verso i clienti Iliad, Vodafone, Wind Tre e di operatori virtuali attivabile entro il 13 giugno al costo di 10,82€ al mese. La tariffa mobile è attivabile nei negozi Tim aderenti all’iniziativa. Tim Special Top 30GB : chiamate illimitate e 30GB Passa a Tim recandoti presso il centro Tim più vicino e richiedi di attivare Special Top GO che prevede chiamate ...

Passa a TIM da Iliad : chiamate ed SMS illimitati e 30GB a 7€ : Passa a Tim da Iliad e attiva Seven IperGo: chiamate ed SMS illimitati e 30GB in 4G a 7€ al mese. L’operatore blu risponde a quello francese con una tariffa dedicata ai nuovissimi clienti Iliad. Passa a Tim da Iliad È la vera prima risposta di un operatore all’offerta Iliad che vede lo stesso quantitativo di contenuti, ma a 6€ al mese senza ulteriori spese come invece ci hanno abituato le compagnie operanti in Italia. Infatti, Tim ha ...

Alternativa gratis al “Chi ti ha cercato” di TIM - Vodafone - Tre - Wind - Iliad e OpTIMa : nuova app : Il servizio "Chi ti ha cercato" fornito dai principali operatori che agiscono nel mobile in Italia, come nel caso di TIM, Vodafone, Tre, Wind, Iliad e Optima viene da sempre considerato estremamente importante da buona parte del pubblico nostrano. Al dì là del fatto che con ciascuna compagnia telefonica il servizio fa capo a denominazioni differenti, come riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine bisogna tener presente anche approcci diversi ...

Passa a Wind da Iliad - Vodafone - TIM : offerte valide fino al 12 giugno : Passa a Wind da Iliad, Tim, Vodafone entro il 12 giugno 2018 e potrai attivare una delle proposte Smart Easy composte da tanti Giga e chiamate illimitate, l’accesso a queste tariffe mobile è però vincolato a determinate caratteristiche e non sono disponibili per tutti. Oppure alle offerte All Inclusive dedicate invece a tutti, indipendentemente dall’operatore di provenienza. Passa a Wind Smart Easy a partire da 5€ Se vuoi attivare ...

TIM - Vodafone - Wind - 3 e Iliad : le offerte di giugno : Con l'estate alle porte arrivano a giugno le nuove offerte delle compagnie telefoniche. Ecco cosa propongono Tim, Vodafone, Wind, 3 e Iliad, la compagnia francese appena sbarcata in Italia con le sue tariffe low-cost.-- Dal 29 maggio tutti i clienti Tim possono ricevere con Tim Party ogni settimana regali, premi e sconti esclusivi: Giga, Minuti, film, intrattenimento, sconti su Smartphone e molto altro. Per accedere a Tim Party è ...

Passa a TIM da Iliad e MVNO : 1000 minuti e 20GB a 7€ : Passa a Tim da Iliad o MVNO e attiva 7 ExtraGo New al costo di 7€ al mese per sempre con minuti e Giga inclusi. La nuova tariffa per contrastare il nuovo operatore francese si può richiedere in negozio oppure online tramite operatore con costi differenti. Passa a Tim 7 ExtraGo New L’offerta Tim dedicata ai clienti di operatori virtuali e ai recentissimi clienti Iliad offre 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri, fissi e mobili, e ...

Confronto costi sul “Chi ti ha cercato” di TIM - Vodafone - Wind - Tre - Iliad e OpTIMa Mobile : Stiamo vivendo un periodo davvero ricco di novità per quanto riguarda il mondo degli operatori nel Mobile, al punto che alcuni confronti tra marchi come TIM, Vodafone, Wind, Tre, Iliad e Optima diventano fondamentale per orientare al meglio le proprie scelte. Oggi 5 giugno, ad esempio, vogliamo concentrarci sulla questione della reperibilità e dei costi associati ad un servizio come il "Chi ti ha cercato", utile per sapere se qualcuno ha provato ...

TIM addebita telefonate verso numeri ILIAD come internazionali ! : Le telefonate verso i numeri del nuovo operatore ILIAD agli utenti TIM costa molto caro in quanto, per un errore del gestionale di TIM i numeri con il codice 351 vengono scambiate per numeri portoghesi con una tariffa molto elevata.