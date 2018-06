: Tennis:addio a Maria Bueno,una leggenda - TelevideoRai101 : Tennis:addio a Maria Bueno,una leggenda - gortombina : Tennis, addio a Maria Esther Bueno. Vinse tre volte Wimbledon - Tennis - - mbwManzoni : Brasiliana, negli anni '60 fu per 4 anni numero uno del mondo By ANSA -

Ilmondiale dicead una: è morta a 78 anni la brasilianaEsther,ricoverata da circa un mese per un tumore alla gola. Nata nel 1939 a San Paolo, lavinse il suo primo titolo importante in doppio a Wimbledon nel 1958 in coppia con la Gibson. Poi una carriera memorabile in singolare: tre titoli a Wimbledon (1959, 1960 e 1964), quattro all'Us National Championship, antenato dell'Us Open (1959 1963,1964,1966). In carriera vinse ben 589 titoli, entrò nella Hall of Fame delnel 1978.(Di sabato 9 giugno 2018)