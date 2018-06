Tennis - Roland Garros : trionfo Halep - Stephens sconfitta in finale

Roland Garros : Trionfa Halep - primo Slam per la n.1 al mondo - Tennis : Nella finale del Roland Garros la rumena, numero uno del mondo, ha battuto in rimonta per 36 64 61, in due ore e tre minuti di gioco, la statunitense Stephens, numero dieci del ranking e del seeding, ...

Roland Garros 2018 : il sogno di Marco Cecchinato è finito - ma da domani riparte una nuova vita Tennistica : Il sogno di Marco Cecchinato al Roland Garros è finito. A svegliarlo è stato l’austriaco Dominic Thiem, che ha vinto la semifinale del torneo parigino in tre set, 7-5 7-6(10) 6-1, ponendo fine alla corsa del giocatore italiano, che se l’è giocata più di quanto non dica il punteggio, calando inevitabilmente, di testa prima che di gambe, dopo il tie-break del secondo set. La sconfitta non deve assolutamente rovinare o cambiare la ...

Roland Garros 2018 - Marco Cecchinato : “Il mio Tennis è cambiato - vicino ai top player. Nato calciatore - ad Alicante la svolta” : Marco CecchiNato si sta preparando alla semifinale del Roland Garros 2018 che giocherà domani contro Dominik Thiem. Il 25enne ha sconfitto Novak Djokovic e sta facendo sognare tutta l’Italia, tornata ad ammirare un tennista azzurro tra i migliori quattro di uno Slam dopo addirittura 40 anni dall’ultima volta. Il palermitano è lo sportivo più cercato del momento ma non si tira indietro e riparte da una ricca conferenza stampa alla ...

Tennis - Roland Garros - Cecchinato : 'Sono diventato un giocatore vero' : A due giorni dalla semifinale con Dominic Thiem, Marco Cecchinato parla a ruota libera della sua vita e di come questa sia improvvisamente cambiata nell'arco di pochissimo tempo. 'Sono stati mio zio e ...