Tennis | addio Bueno | la rondine brasiliana che vinse tre Wimbledon

Tennis : addio a Maria Bueno - una leggenda : 11.12 Il Tennis mondiale dice addio ad una leggenda: è morta a 78 anni la brasiliana Maria Esther Bueno,ricoverata da circa un mese per un tumore alla gola. Nata nel 1939 a San Paolo, la Bueno vinse il suo primo titolo importante in doppio a Wimbledon nel 1958 in coppia con la Gibson. Poi una carriera memorabile in singolare: tre titoli a Wimbledon (1959, 1960 e 1964), quattro all'Us National Championship, antenato dell'Us Open (1959 ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : Fabio Fognini cede a Peter Gojowczyk nel remake di Roma. Addio finale : La semifinale del torneo ATP 250 di Ginevra, in Svizzera, segna la vendetta del tedesco Peter Gojowczyk, che batte il nostro Fabio Fognini nel remake degli ottavi di Roma: il Tennista teutonico si impone per 6-4 6-4 in un’ora e 34 minuti di gioco staccando così il pass per la finale del torneo elvetico. Nel primo set l’equilibrio, comunque visto anche a Roma, si spezza nel settimo gioco, quando Fognini perde la battuta e va sotto ...

Roberta Vinci : «Addio Tennis - bellissimo ma non ne potevo più» : Una vita passata in «completino». E una gran voglia di sbarazzarsi del completino per iniziarne un’altra tutta nuova. Lontana dai campi di erba, terra battuta, cemento: Roberta Vinci, 35 anni, di cui 25 spesi nel tennis, ha vinto su ogni superficie. Ma dopo aver conquistato 10 tornei Wta in singolare, 25 in doppio, tra cui tutti e 4 quelli dello Slam, la storica finale agli US Open 2015 con Flavia Pennetta, arrivata in seguito al successo ...

