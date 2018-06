Tabelle di Milano si aggiornano | molte importanti novità

leggioggi

(Di sabato 9 giugno 2018) È di poche settimane fa la pubblicazione, da parte dell’Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di, delle nuove “per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale”, più comunemente dette “di”. Cosa sono lediSi tratta di uno strumento di fondamentale importanza per gli operatori nel settore del risarcimento danni, in quanto offrono i parametri, generalmente riconosciuti da tutte le corti giudiziarie italiane, per la definizione degli importi dovuti a titolo di risarcimento in caso di lesioni all’integrità psico-fisica. Lediconsentono di identificare il valore base corrispondente ad ogni punto di invalidità (da 1% a 100%) commisurato all’età del danneggiato, e di definire in ...