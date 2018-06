Svezia Perù Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Probabili Formazioni Svezia-Perù - Amichevole Internazionale - 09-06-2018 : Le Probabili Formazioni di Svezia-Perù, Amichevole Internazionale, 9 giugno 2018 ore 19.15. Ultima sfida di preparazione al Mondiale di Russia 2018 per due outsider del torneo come, ahi noi, la Svezia e il Perù. Come tutti sappiamo, i nordici si sono qualificati al Mondiale battendo l’Italia ai playoff e sono inseriti nel gruppo F con Germania, Messico e Corea del Sud. Un girone non impossibile che permetterà alla Svezia di giocarsi ...