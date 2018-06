Superbike | Rea da record | a Brno vittoria numero 60 | nessuno come lui

Superbike Repubblica Ceca : Rea trionfa in Gara 1 : BRNO - È il solito Rea show. Anche in Repubblica Ceca vince il fuoriclasse della Kawasaki, capace di passare per due volte alla partenza , quella regolare e il quick-start, il poleman Tom Sykes. Poi ...

Superbike Repubblica Ceca : Rea fa il fenomeno - Melandri è 2° : BRNO - Ancora Jonathan Rea! Pure sul circuito super-tecnico della Repubblica Ceca ha vinto il fuoriclasse della Kawasaki, capace di passare per due volte alla partenza , quella regolare e il quick-...

Superbike - GP Repubblica Ceca 2018 : risultati e classifica gara-1. Jonathan Rea da record! Marco Melandri e Tom Sykes sul podio : Jonathan Rea ce l’ha fatta. Il pilota britannico ha vinto gara-1 del GP della Repubblica Ceca arrivando a quota 60 successi in Superbike, numero che lo pone in solitaria in cima alla classifica di tutti i tempi, superando la leggenda Carl Fogarty, fermo a quota 59. Dopo averci provato senza successo due settimane fa in casa, non c’è stata storia oggi a Brno: Rea ha preso il comando della gara dopo la prima curva, cavalcando ...

Superbike - GP Repubblica Ceca 2018 : tutti contro Jonathan Rea. La Ducati vuol riscattarsi a Brno : Il Circus della Superbike torna protagonista dopo l’appuntamento di Donington (Gran Bretagna). Siamo al giro di boa del Mondiale 2018 ed il campionato delle derivate di serie torna a gareggiare a Brno (Repubblica Ceca), a distanza di cinque anni dall’ultima volta. Un weekend, dunque, con tante incognite ed in cui i team dovranno essere abili nell’incamerare informazioni e trovare soluzioni efficaci per le proprie moto. Si ...

Superbike Kawasaki - Rea : «A Brno l'obiettivo è il primo gradino del podio» : Ha concluso il tre volte campione del mondo. CALENDARIO CLASSIFICA rea Sbk Kawasaki Tutte le notizie di Moto Gp Per approfondire

Superbike Kawasaki - Rea : «Prima di Brno farò sapere la mia scelta» : TORINO - Jonathan Rea da diversi anni è l'uomo da battere in Superbike. Ha conquistato gli ultimi tre titoli mondiali consecutivi ed è già in testa anche nella classifica iridata di quest'anno, ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2018 : Michael Van der Mark si esalta a Donington - Rea guadagna sulle Ducati : E’ così andato in archivio il sesto round del Mondiale 2018 Superbike, a Donington (Gran Bretagna). Sullo storico circuito del Leicestershire, le derivate di serie hanno dato Grande spettacolo ed a stupire è stata la Yamaha, con in sella il pilota olandese Michael Van der Mark. Un weekend magico per il 25enne orange, capace di mettere a segno una doppietta fantastica, sbloccando la casella personale delle vittorie nel WSBK e soprattutto, ...