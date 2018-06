Superbike | Jonathan Rea nella storia | vince Gara-1 a Brno e si porta in testa alla

Superbike - GP Repubblica Ceca 2018 : risultati e classifica gara-1. Jonathan Rea da record! Marco Melandri e Tom Sykes sul podio : Jonathan Rea ce l’ha fatta. Il pilota britannico ha vinto gara-1 del GP della Repubblica Ceca arrivando a quota 60 successi in Superbike, numero che lo pone in solitaria in cima alla classifica di tutti i tempi, superando la leggenda Carl Fogarty, fermo a quota 59. Dopo averci provato senza successo due settimane fa in casa, non c’è stata storia oggi a Brno: Rea ha preso il comando della gara dopo la prima curva, cavalcando ...

Superbike - GP Repubblica Ceca 2018 : tutti contro Jonathan Rea. La Ducati vuol riscattarsi a Brno : Il Circus della Superbike torna protagonista dopo l’appuntamento di Donington (Gran Bretagna). Siamo al giro di boa del Mondiale 2018 ed il campionato delle derivate di serie torna a gareggiare a Brno (Repubblica Ceca), a distanza di cinque anni dall’ultima volta. Un weekend, dunque, con tante incognite ed in cui i team dovranno essere abili nell’incamerare informazioni e trovare soluzioni efficaci per le proprie moto. Si ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea mantiene la vetta dopo il Round di Donington : Jonathan Rea sempre davanti dopo il Round britannico di Donington. L’alfiere della Kawasaki, grazie al 2° ed 3° posto delle due manche sull’asfalto del circuito del Leicestershire, rafforza la leadership del campionato visti i problemi delle due Ducati di Chaz Davies e di Marco Melandri Classifica Mondiale Superbike 2018 dopo Donington Jonathan REA 245 KAWASAKI CHAZ DAVIES 181 DUCATI MICHAEL VAN DER MARK 163 YAMAHA TOM SYKES ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere. Jonathan Rea scatenato - Sykes tiene il passo. Melandri in difficoltà : Jonathan Rea si è letteralmente scatenato nelle prove libere del GP di Gran Bretagna, round valido per il Mondiale Superbike. A Donington Park, il Campione del Mondo in carica ha chiuso con il miglior tempo assoluto (1:28.003) siglato nella terza sessione, quando la pista si è asciugata dopo i primi due turni sul bagnato. Il britannico, leader della classifica generale, ha preceduto Tom Sykes di due decimi: le due Kawasaki sembrano decisamente ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2018 : Jonathan Rea a Donington a caccia del record di vittorie. Chi potrà fermarlo? : Altro giro, altro appuntamento con il Mondiale Superbike. A Donington va in scena il GP di Gran Bretagna e il favorito non può che essere lui, Jonathan Rea, leader indiscusso della classifica. Altro che nuove regole per limitare la superiorità della Kawasaki: il campione del mondo vola verso l’ennesima riconferma e dopo la doppietta di Imola ha preso il largo (47 punti di vantaggio sulla seconda posizione). Difficile arginarlo, soprattutto ...

Superbike - Mondiale 2018 : Jonathan Rea senza rivali ad Imola - si prepara ad una ennesima cavalcata iridata? : Ad inizio anno, e soprattutto dopo il Gran Premio d’Australia, si parlava di aria nuova nel Mondiale Superbike 2018. Le limitazioni imposte alla Kawasaki (per contrastare il suo dominio) sembravano fin troppo stringenti per la casa nipponica che, dopo anni di vero e proprio strapotere, veniva messa in difficoltà. Ricordate? La stagione era incominciata con una doppietta di Marco Melandri con il campione del mondo Jonathan Rea in grado di ...

Superbike - Classifica Mondiale piloti 2018 : Jonathan Rea piazza l'allungo - +47 su Chaz Davies. Melandri si allontana : Jonathan Rea ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale piloti 2018 di Superbike. Il Campione del Mondo in carica, grazie al dominio di Imola, è volato a 209 punti e ha così 47 lunghezze di vantaggio su Chaz Davies, attardatissimi Tom Sykes e Marco Melandri. Il britannico ha compiuto un passo ...

Superbike - Round Italia 2018 : Jonathan Rea domina anche gara-2 e scappa in classifica generale. Secondo Davies - terzo Sykes - cade Melandri : Jonathan Rea (Kawasaki) è ufficialmente tornato il “cannibale” che tutti conoscevamo. Dopo un inizio di stagione non eccezionale, infatti, il Campione del Mondo in carica ha letteralmente dominato il weekend del Gran Premio d’Italia del Mondiale Superbike, aggiudicandosi in scioltezza entrambe le gare. Se ieri in Gara-1 aveva potuto vincere in carrozza, oggi ha dovuto sudarsi la prima posizione dopo un avvincente duello con ...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : risultati e classifica gara-1. Jonathan Rea domina la scena - Melandri chiude terzo davanti a Davies : E’ Jonathan Rea il vincitore di gara-1 del GP d’Italia, ad Imola, quinta prova del Mondiale 2018 di Superbike. Sul tracciato del Santerno il leader del campionato, tre volte iridato, ha dominato la scena fin dal via, imponendo un ritmo inarrivabile a tutti. In sella alla sua Kawasaki, Rea ha preceduto il compagno di squadra Tom Sykes di 3″755 e Marco Melandri, sulla Ducati, di 6″906. In quarta posizione l’altro ...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : superpole a Jonathan Rea su Tom Sykes - che doppietta per la Kawasaki! : Gongola la Kawasaki nella superpole di Imola del Mondiale Superbike, quinto round del calendario 2018: a stampare il tempo più veloce è stato il nordirlandese Jonathan Rea, che ha battuto il compagno di team, l’altro britannico Tom Sykes. Completa la prima fila la Ducati di un terzo britannico, Chaz Davies, che manda in seconda fila il nostro Marco Melandri, quarto. Rea è stato l’unico a scendere sotto il tempo di 1’46”, ...

Superbike - GP Olanda 2018 : Jonathan Rea rafforza la leadership - la Ducati deve inseguire : Voto? 30 e per la lode aspettiamo il termine del campionato. E’ questo l’esito dell’appuntamento nell’Università del Motociclismo ad Assen (Olanda), quarto round del Mondiale 2018 di Superbike, per quanto riguarda Jonathan Rea e la Kawasaki. Nonostante le limitazioni al motore, previste dal nuovo regolamento tecnico 2018, la verdona ha dominato la scena sul tracciato olandese grazie al successo di Rea in gara-1 e di Tom ...

Superbike - GP Olanda 2018 : gara-1 - risultati e classifica. Jonathan Rea vince davanti a van der Mark - Melandri sesto : Jonathan Rea si conferma il pilota da battere nel Mondiale Superbike e vince la gara-1 del GP di Olanda 2018, quarta tappa del campionato iridato riservato alle derivate di serie. Il Campione del Mondo in carica ha trionfato sul circuito di Assen, conquistando così il suo terzo successo stagionale dopo quelli ottenuti nelle gare d’apertura in Thailandia e ad Aragon. Il britannico allunga in testa alla classifica generale: ora ha 21 punti ...