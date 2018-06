Superbike | GP Repubblica Ceca 2018 | risultati e classifica gara-1 Jonathan Rea da

Superbike - GP Repubblica Ceca 2018 : qualifiche - risultati e classifica. Tom Sykes in pole - terzo Marco Melandri : Settimo round per il Mondiale di Superbike 2018 ed ennesima superpole per Tom Sykes: il britannico, in sella alla sua Kawasaki, è riuscito a sorprendere tutti nelle qualifiche del GP di Repubblica Ceca. 1’57?687 il suo miglior tempo, 45ma volta in prima piazza dopo le qualifiche per lui. Così come accaduto in Gran Bretagna è doppietta per la Kawasaki che piazza in seconda posizione Jonathan Rea (198 millesimi di ritardo dal compagno di ...