Superbike | Brno Rea vince la sessantesima gara | è record di tutti i tempi

Superbike - Jonathan Rea nella storia : vince Gara-1 a Brno e si porta in testa alla classifica dei piloti più vincenti di sempre : Sessantesimo trionfo in carriera per Rea in Superbike, che diventa così il pilota con più successi di sempre nel campionato delle derivate di serie Jonathan Rea (Kawasaki) vince gara 1 a Brno ed entra nella storia della Superbike come il pilota con più successi di sempre nel campionato delle derivate di serie. Per il leader iridato si tratta infatti della vittoria numero 60 in carriera, una in più del quattro volte campione del mondo Carl ...

Superbike - il Mondiale fa tappa a Brno : Melandri e Davies non brillano nel venerdì di prove libere : Marco Melandri e Chaz Davies chiudono rispettivamente in terza e sesta posizione, con distacchi contenuti sia dal punto di vista del giro singolo che soprattutto del passo gara Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato oggi in pista a Brno, teatro del settimo round del Campionato Mondiale Superbike, per il consueto venerdì di prove libere. Marco Melandri e Chaz Davies, che circa un mese fa avevano effettuato dei test proprio sul tracciato ...

Diretta Sbk 2018 / Superbike streaming video e tv : Rea primo nella FP2 (Gp Repubblica ceca Brno) : Diretta Sbk 2018: info streaming video e tv, tempi e orari delle prime tre sessioni di prove libere. La Superbike fa tappa a Brno questo venerdi 8 giugno.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:32:00 GMT)

Superbike - GP Repubblica Ceca 2018 : tutti contro Jonathan Rea. La Ducati vuol riscattarsi a Brno : Il Circus della Superbike torna protagonista dopo l’appuntamento di Donington (Gran Bretagna). Siamo al giro di boa del Mondiale 2018 ed il campionato delle derivate di serie torna a gareggiare a Brno (Repubblica Ceca), a distanza di cinque anni dall’ultima volta. Un weekend, dunque, con tante incognite ed in cui i team dovranno essere abili nell’incamerare informazioni e trovare soluzioni efficaci per le proprie moto. Si ...

Superbike Kawasaki - Rea : «A Brno l'obiettivo è il primo gradino del podio» : Ha concluso il tre volte campione del mondo. CALENDARIO CLASSIFICA rea Sbk Kawasaki Tutte le notizie di Moto Gp Per approfondire

Superbike : il team Aruba.it Racing-Ducati a Brno per il giro di boa del Campionato Mondiale : Chaz Davies e Marco Melandri affronteranno a Brno il settimo round del Campionato Mondiale di Superbike Con sei round in archivio e sette ancora da disputare, il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto a tornare in pista a Brno per il settimo round del Campionato Mondiale Superbike, che raggiunge così il giro di boa della stagione. La squadra si presenta sul tracciato della Repubblica Ceca, che torna in calendario dopo cinque anni di assenza, con ...

Superbike Kawasaki - Rea : «Prima di Brno farò sapere la mia scelta» : TORINO - Jonathan Rea da diversi anni è l'uomo da battere in Superbike. Ha conquistato gli ultimi tre titoli mondiali consecutivi ed è già in testa anche nella classifica iridata di quest'anno, ...

Superbike Ducati - finiti i test privati a Brno : ROMA - Con alcuni aggiornamenti sia di ciclistica che di elettronica da provare, Chaz Davies e Marco Melandri hanno approfittato del tempo a disposizione, seppure interrotti da alcuni scrosci di ...