Suicidio Bourdain | la compagna Asia Argento rimpiange lo chef su Twitter | “era la mia

sportfair

: «Irriverente, onesto, curioso». È morto a 61 anni @Bourdain , chef, scrittore, viaggiatore, compagno di Asia Argent… - VanityFairIt : «Irriverente, onesto, curioso». È morto a 61 anni @Bourdain , chef, scrittore, viaggiatore, compagno di Asia Argent… - comristorazione : Il Buonappetito: il suicidio di Bourdain, vi prego, non parlare di maledizione degli chef - heisenberg1946 : RT @RaiNews: L'esordio di #Conte al #G7 e la posizione condivisa con #Trump sulla Russia, oltre al suicidio di Bourdain sui giornali italia… -

(Di sabato 9 giugno 2018) Dopo la morte del suo compagno, loAnthonyrompe il silenzio e suesprime il suo dolore Lodi fama mondiale, il francese Anthony, è stato ritrovato morto ieri nella sua stanza d’albergo. La star culinaria si è tolta la vita e la notizia come prevedibile ha fatto il giro del web, non lasciando indifferente nessuno. Come è possibile che un uomo che pareva avere tutto (fama, carriera, soldi) abbia deciso di suicidarsi? Compagno dell’attrice, con 19 anni in più di lei, Anthonyè stato ricordato suproprio dalla madrina italiana del #MeToo. “Anthony metteva tutto se stesso in tutto quello che faceva – ha scritto– Il suo essere brillante e senza paura ha ispirato tantissime persone e la sua generosità non conosceva confini. Era il mio amore, la mia roccia, l’uomo che mi ...