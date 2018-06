: #News #Strinse fascetta collo, bimba sta bene - CyberNewsH24 : #News #Strinse fascetta collo, bimba sta bene - NotizieIN : Strinse fascetta collo, bimba sta bene - TelevideoRai101 : Strinse fascetta collo, bimba sta bene -

Staladi tre anni che il primo giugno giocando si era stretta unada elettricista al. E' stata sciolta la prognosi,ha lasciato la terapia intensiva dell'ospedale Bambino Gesù, a Roma,dove era ricoverata e continuerà la degenza in reparto. "Per lunghi giorni in sedazione farmacologica e ventilazione meccanica,sottoposta precauzionalmente a procedura diprotezione cerebrale con ipotermia, la paziente si è risvegliata, stae respira autonomamente", spiegano dal nosocomio.(Di sabato 9 giugno 2018)