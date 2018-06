Straniero arrestato alla frontiera

Terni - rissa e bottigliate in pieno centro : Arrestato uno Straniero : Terni " rissa di prima mattina in pieno centro , venerdì 25 maggio. La lite furibonda lite è scoppiata fra alcuni stranieri, un 19enne guineano che ha aggredito armato di forbici un 21enne del Gambia ...

Cremona - Straniero attacca gli agenti con coltello e morsi : arrestato : Quando ha visto il coltello si è girato di scatto per non essere colpito in pieno petto. È stato grazie alla sua prontezza e alla sua professionalità che un poliziotto di Cremona ha evitato il peggio ...