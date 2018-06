Storico | la nazionale femminile vola al Mondiale

Hockey – FISG in lutto : addio allo Storico capitano della Nazionale italiana Andrea Chiarotti : Ci ha lasciato Andrea Chiarotti , il team leader e storico capitano della Nazionale italiana di para ice Hockey , pioniere del movimento azzurro Tragica scomparsa nel mondo paralimpico e degli sport del ghiaccio. Andrea Chiarotti , team leader e storico capitano della Nazionale italiana di Para Ice Hockey , è morto questa notte a 51 anni nella sua Torre Pellice, in provincia di Torino, sconfitto da un brutto male. L’intera Federazione italiana ...

Golf – Discovery-PGA TOUR : accordo Storico internazionale : Alleanza di 12 anni senza precedenti, a partire dal 2019 fino al 2030, che include i diritti live multipiattaforma al di fuori degli Stati Uniti, di tutto il circuito PGA TOUR Discovery e il PGA TOUR hanno ufficializzato un’alleanza strategica per creare una multipiattaforma internazionale dedicata al Golf che offrirà agli appassionati – su ogni schermo e device – tutti i momenti più importanti, i giocatori e i tornei di uno degli ...

Carfagna : grave snaturare spazio Storico Roma come casa Internazionale Donne : Carfagna: mi unisco a voce a chi chiede salvaguardia casa Internazionale Donne Roma – Di seguito la nota del vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, Mara Carfagna. “Voglio unire la mia voce a quella di chi in queste ore chiede che sia salvaguardata nella sua autenticità l’esperienza della casa Internazionale delle Donne di Roma. Contro la quale è stata presentata e approvata una mozione in consiglio comunale ...