“Stavolta è ufficiale” Ecco chi condurrà Detto Fatto dopo Caterina Balivo

caffeinamagazine

(Di sabato 9 giugno 2018) Una notizia ormai di dominio pubblico, quella che vedeormai pronta a lasciare la conduzione del programmadi cui col tempo è diventata un volto storico.sei lunghi anni, un addio che sicuramente farà dispiacere alla conduttrice, mamma di due bambini, ma che ha il sapore del salto in avanti: la Rai la vuole per uno dei suoi format pomeridiani di punta, collocando il suo futuro show in una fascia tra le 14 e le 16, e il pubblico non vede l’ora di vederla lanciata verso una nuova avventura. Cosa bolle in pentola non è ancora dato saperlo con precisione.sta che l’addio diha subito scatenato gli interrogativi degli spettatori più affezionati, ora tutti a chiedersi chi sarà il volto scelto per sostituirla. Tante le indiscrezioni che si sono susseguite nelle ultime ore, l’ultima delle quali voleva Diletta Leotta ...