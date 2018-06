Stati Uniti e resto del mondo ai ferri corti Scontro su dazi | clima e rapporti con l' Iran

Equilibrismi iracheni tra Iran e Stati Uniti : Ancor prima che si scateni una guerra tra l’Iran e gli Stati Uniti, in Iraq già se ne avvertono gli effetti. Leggi

Secondo Macron il G7 può fare a meno degli Stati Uniti : Mai prima d’ora i rapporti erano Stati così tesi, distanti, amari e compromessi, tra Washington e tutti i suoi alleati, europei, giapponesi e canadesi. Leggi

ZTE - Stati Uniti e Cina arrivano a un accordo : Teleborsa, - E' accordo fu tra Governo USA e ZTE Corp. Il colosso di telecomunicazioni cinese potrà tornare in attività ma solo dopo aver pagato una maximulta da un miliardo di dollari al Governo USA ...

ZTE - Stati Uniti e Cina arrivano a un accordo : E' accordo fu tra Governo USA e ZTE Corp. Il colosso di telecomunicazioni cinese potrà tornare in attività ma solo dopo aver pagato una maximulta da un miliardo di dollari al Governo USA che aveva ...

La guerra tra Stati Uniti e Russia travolge l'Italia. Manina Usa : ecco come vogliono piegare il governo : Il solo annuncio di Giuseppe Conte di voler togliere le sanzioni Ue contro Mosca ha scatenato un'intenso scambio di contatti tra le cancellerie europee, arrivando presto anche a Washington. L'attesa ...

Trump ha detto che inviterà Kim Jong-un negli Stati Uniti - se l’incontro del 12 giugno andrà bene : Giovedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto una conferenza stampa alla Casa Bianca dopo un incontro con il primo ministro giapponese Shinzo Abe, e ha detto che inviterà «certamente» il dittatore nordcoreano Kim Jong-un negli Stati Uniti The post Trump ha detto che inviterà Kim Jong-un negli Stati Uniti, se l’incontro del 12 giugno andrà bene appeared first on Il Post.

Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il gruppo cinese Zte : L’Amministrazione Trump ha raggiunto un accordo con l’azienda di telecomunicazioni cinese Zte per porre fine al bando delle forniture che aveva provocato la sospensione della produzione del colosso industriale. Il segretario del Commercio, Wilbur Ross, ha detto che l’accordo prevede il pagamento di

Di Maio in fabbrica a Pomigliano : 'Restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti' : Accoglienza calorosa per il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco , Napoli, , dove i lavoratori hanno voluto stringere le mani al vicepremier, e gli ...

Di Maio in fabbrica a Pomigliano : «Restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti» : Accoglienza calorosa per il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco (Napoli), dove i lavoratori hanno voluto stringere le mani al vicepremier, e gli...

Di Maio in fabbrica a Pomigliano : «Restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti» : «Oggi la giornata inizia con la visita e l'incontro dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco, la mia città». Ad annunciarlo su Instagram è il ministro del...

Di Maio in fabbrica a Pomigliano : 'Restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti' : 'Oggi la giornata inizia con la visita e l'incontro dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco, la mia città'. Ad annunciarlo su Instagram è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, ...

Stati Uniti - soldato ruba carrarmato e semina il terrore a Richmond - : L'uomo ha guidato il mezzo blindato per due ore ad una velocità media di 70 chilometri orari prima di essere arrestato dalla polizia che si era lanciata al suo inseguimento

Stati Uniti : stima Pil +4 - 5% nel secondo trimestre - Atlanta Fed - : La Fed di Atlanta ha rivisto al ribasso la sua stima di crescita per l'economia degli Stati Uniti nel secondo trimestre dell'anno. L'indicatore GdpNow prevede ora un Pil in salita del 4,5% rispetto al 4,8% di inizio mese. Una crescita che rimane comunque molto forte. La ...

Stati Uniti e Turchia hanno trovato un accordo sulla gestione della città siriana di Manbij : Gli Stati Uniti e la Turchia hanno trovato un accordo su Manbij, la città nel nord della Siria che fino al 2016 era sotto il controllo dello Stato Islamico (o ISIS) e che poi fu liberata da un insieme di The post Stati Uniti e Turchia hanno trovato un accordo sulla gestione della città siriana di Manbij appeared first on Il Post.