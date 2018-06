SpyParty - prova

eurogamer

(Di sabato 9 giugno 2018) Se dicessi che ho smesso di giocare adopo una mattinata, potrebbe sembrare che il gioco non mi piacesse o che tutte le gioie che può dare un titolo simile non abbiano sortito alcun effetto su di me. In realtà, ho trovato tutto sorprendentemente efficace.è, per me, la tortura più dolce che si possa immaginare. Ho iniziato una sessione di gioco durata una mattinata intera, dopodiché mi sono sentito vacillare come se mi trovassi su un baratro terribilmente profondo, e così sono fuggito. Non ho mai giocato ad un titolo del genere, pur essendo così semplice.richiede infatti soltanto due giocatori: uno che interpreta la spia e l'altro il cecchino da distanza che deve cercare di eliminare la spia. La spia, dal canto suo, deve tentare di mescolarsi alla folla gestita dall'IA e portare a termine una serie di semplici missioni in un determinato tempo. Il cecchino ...