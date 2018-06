SPREAD & MERCATI/ Così l'Italia può infilarsi (da sola) in un altro 2011 : Negil ultimi giorni lo SPREAD è tornato a salire e l’Italia può rischiare davvero un altro 2011, tra l’altro compiendo scelte insensate e pericolose, spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 06:06:00 GMT)SPY FINANZA/ Il redde rationem tra Usa e Ue si avvicina, di M. BottarelliALITALIA/ L'ispirazione che può arrivare dal piano di Air France e Accor, di P. Annoni

SPREAD & MERCATI/ Il gioco sporco della Germania e le balle sul debito : Lo SPREAD, i risparmi, il debito sono state ragioni addotte per bloccare la nascita del Governo Conte. Sul differenziale tra Btp e Bund GIOVANNI PASSALI ha più di un'osservazione da fare(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 06:06:00 GMT)MINI-BOT/ I titoli per evitare la doppia mazzata di euro e Germania, di G. PassaliSPILLO/ Bankitalia, un’altra prova della nostra perdita di sovranità, di S. Luciano

SPREAD & ATTACCO DEI MERCATI/ E' la Bce il vero 'pilota' della crisi : SPREAD, ATTACCO dei MERCATI, caos su Mattarella e Governo Cottarelli: qual è il nesso tra il crollo dei MERCATI e le pressioni sull'Italia?

Selfie & Told : la band SPREAD racconta il nuovo album “Vivi per Miracolo” : “Sfugge tra i rami radiosa/ Nascosta nell’ombra dietro di te/ C’è ciò che non riesci a vedere/ Un’altra realtà che ci rapirà/ Ma prova se puoi/ Appare dal nulla/ Dipinge le stanze/ Ti copre di rose/ Con nuove speranze/ Quante possibilità!” ? “Come nuovi” Sembrava non dovesse succedere mai. Sei anni dall’uscita di “C’è tutto […]

