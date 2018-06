SPOSI PER CASO DOPO 37 ANNI Kimberley e Ron | avete ragione | il matrimonio non è un

Eva Grimaldi confessa : «Finalmente io e Imma ci SPOSIamo - non ci speravo più» : Eva Grimaldi è pronta per fare il grande passo. Dopo che la sua storia con Imma Battaglia, attivista per la lotta ai diritti degli omosessuali, è diventata ufficiale a seguito...

Eva Grimaldi : "Ci SPOSIamo. Vogliamo celebrare le nozze in Campidoglio - dove Imma ha lottato tanto per le unioni civili" : "Non ci speravo più, invece, finalmente ci sposiamo! Quando mi ha fatto la proposta sono rimasta di sasso". Eva Grimaldi, in un'intervista esclusiva al settimanale Chi in edicola da mercoledì 6 giugno, conferma emozionata le prossime nozze con la compagna, Imma Battaglia. "Sarà un matrimonio originale ed elegante, sicuramente non scontato", anticipa l'attrice, "Ci piacerebbe celebrarlo nella sala Rossa del Campidoglio, dove ...

Viaggi : matrimonio all’estero e luna di miele a sorpresa. Le destinazioni per gli SPOSI in fuga - sulle orme delle celebrity [GALLERY] : 1/17 ...

Fatebenefratelli - impiantato nuovo diSPOSItivo per scompenso cardiaco : Roma, 4 giu. , askanews, Da oggi esiste un nuovo potente alleato per combattere lo scompenso cardiaco. È il Ccm , Cardiac Contactility Modulation, , per la prima volta impiantato a Roma, e nel centro ...

Facebook - Nyt : “Ha ceduto dati personali degli utenti ai big dei diSPOSItivi mobili” : “È stato un mio errore, ho sbagliato e mi dispiace”, aveva detto Mark Zuckerberg solo due mesi fa davanti al Congresso Usa, dove era stato chiamato per chiarire la posizione di Facebook nello scandalo Cambridge Analytica. Ma la nuova vicenda che riguarda il social network, sollevata dal New York Times, lo rimette al centro delle critiche sulla questione della tutela della privacy. Secondo il quotidiano statunitense, Facebook ha stretto accordi ...

Parma - mostra Figure contro. Fotografia della differenza : date e percorso eSPOSItivo : Gli 'ultimi del mondo' che in quelle rappresentazioni diventano protagonisti, testimonianza di vite condotte all'insegna della differenza, della non omologazione, della sofferenza, ma anche della ...

Tiberio Timperi conferma l'arrivo a La Vita in Diretta ricordando Lamberto SPOSIni : 22 anni sono tanti e sono quelli che Tiberio Timperi ha trascorso fra gli studi di In famiglia (trasformato poi in Unomattina in famiglia). Stamani è andata in onda l'ultima puntata dell'edizione 2017/18 e per congedarsi dal pubblico del sabato e domenica mattina, il conduttore ha salutato il programma a modo suo.Nello spazio dedicato al commento di quanto accade in tv con la rubrica "Tv perché sì" Monica Setta, ospite al tavolo, ha ...

Inquinamento : ecco come nuoce alla salute dei pendolari e cosa dovremmo fare per limitare l’eSPOSIzione alle particelle nocive : Ciclisti e pedoni hanno il doppio delle probabilità di respirare e trattenere particelle pericolose nell’apparato respiratorio rispetto agli automobilisti. ecco i risultati di uno studio condotto da un team di ricercatori dell’University of Surrey e della North Carolina State University (NCSU), pubblicato su Nature, per comprendere come 4 tipi di pendolari – ciclisti, automobilisti, pedoni e passeggeri di bus – fossero influenzati da piccole ...

Trovitalia permette di scoprire nuovi itinerari per conoscere le città in base al tempo a diSPOSIzione : Trovitalia è un'applicazione che offre la possibilità di scoprire nuovi itinerari per conoscere le città in Italia in base al tempo a disposizione partendo dalle principali stazioni italiane. L'app mette a disposizione dell'utente oltre 3000 indirizzi nelle principali città con informazioni utili e oltre 200 itinerari progettati in base al tempo a disposizione. L'articolo Trovitalia permette di scoprire nuovi itinerari per conoscere le città in ...

Galleria Pescheria - mostre per tutti i gusti fino settembre 2019 : ecco gli eSPOSItori : Sono stati individuati i progetti espositivi che troveranno spazio all'interno della Galleria comunale Pescheria nei prossimi mesi, fino al settembre 2019. Ad aprile l'amministrazione comunale aveva ...

EasyJoin Pro permette di trasferire file e cartelle al PC e altri diSPOSItivi via Wi-Fi privato : EasyJoin Pro è un'applicazione che permette di inviare messaggi, collegamenti, file, cartelle, apk, notifiche e appunti al PC e ad altri dispositivi in modo facile e sicuro e di inviare SMS e gestire chiamate telefoniche da un dispositivo remoto. Lo strumento non richiede connessioni a server esterni né a internet, in quanto i file e i messaggi vengono condivisi tra i dispositivi utilizzando solo la rete WiFi privata. L'articolo EasyJoin Pro ...

Ravenna mostra in fiore - 'Giardini - vigne - orti e altri spettacoli' : date e percorso eSPOSItivo : Ravenna, mostra in fiore: 'Giardini, vigne, orti e altri spettacoli' . Aperta al pubblico dallo scorso 5 maggio e fino al 16 giugno , l'esposizione è a ingresso gratuito, organizzata presso l'Aula Magna della Biblioteca Classense . Organizza l'...

Cryptojacking - ecco come funziona l’ultima tendenza in fatto di attacchi informatici : dirottare PC e diSPOSItivi per generare monete digitali : Con l’aumento delle monete virtuali e delle criptovalute, come Bitcoin e Monero, si sente sempre più parlare di Cryptojacking, un vero e propro incubo per tutti gli utilizzatori di PC, tablet e smartphone. Ma di cosa si tratta esattamente? Siamo tutti potenzialmente a rischio? Esiste un modo per proteggersi? Venustech, fornitore di servizi e soluzioni di sicurezza specializzata, ha provato a fare il punto su quello che sembra essere uno tra i ...

Enrico Mentana interrompe la maratona : ecco il momento toccante per Lamberto SPOSIni : Enrico Mentana ha fatto commuovere il pubblico durante la #maratonaMentana. Durante la lunghissima diretta, il direttore del TgLa7 ha interrotto il flusso di notizie proveniente dal Quirinale per dedicare un affettuoso saluto al suo amico e collega Lamberto Sposini, lontano dalla tv sin dal 2011. ecco le sue parole e le reazioni del pubblico sul web.