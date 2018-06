Spezia-Parma shock | indagine della Procura federale | messaggi sospetti Rischio

Spezia-Parma schok - indagine della Procura federale : messaggi sospetti. Rischio retrocessione? : Per il calcio non c’è pace tra le problematiche sui diritti tv, l’Italia non qualificata ai mondiali in Russia e inchieste per presunti scandali. La nuova indagine della Procura federale ha nel mirino Spezia-Parma. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggio nel pre-partita che invitavano i calciatori ...

Terremoto - grande paura al Nord Italia : scossa magnitudo 4.3 vicino Piacenza avvertita fino a Milano - Genova - Parma - La Spezia - Brescia e Bergamo : grande paura stasera in Nord Italia dove questo pomeriggio, alle ore 18:41 Italiane del 19 maggio 2018, è stato localizzato un Terremoto di magnitudo ML 4.3 in provincia di Piacenza, 4 km a ovest di Gropparello (PC), ad una profondità di 28 km. Oltre a Gropparello i comuni più vicini all’epicentro sono Ponte dell’Olio e Bettola entrambi in provincia di Piacenza. L’evento è stato risentito in un’ampia zona, in particolare nella provincia di ...

Video/ Spezia-Parma (0-2) : highlights e gol della partita (Serie B 42^ giornata) : Video Spezia Parma (0-2): highlights e gol della partita di Serie B. La squadra di D'Aversa conquista la promozione diretta in Serie A, i ducali tornano tra le grandi del calcio italiano.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 10:02:00 GMT)

Festa Parma - delirio sul campo dello Spezia : le lacrime di Lucarelli e lo spettacolo di calciatori e tifosi [FOTO e VIDEO] : 1/31 Foto LaPresse ...

Parma - è Serie A : 2-0 allo Spezia - super-Foggia a Frosinone : Il Parma torna in Serie A . La compagine gialloblu vince 2-0 in trasferta contro lo Spezia e fa il suo ritorno nel massimo campionato: gli uomini di Roberto D'Aversa passano in vantaggio all'11' con ...

Spezia-PARMA 0-1 - 28'PT - MARCATORE : 10 PT CERAVOLO LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI : Il Parma accarezza il sogno, chissà, stasera può succedere di tutto Ecco le formazioni delle squadre in […] L'articolo SPEZIA-PARMA 0-1 , 28'PT, MARCATORE: 10 PT CERAVOLO LA CRONACA LIVE A CURA DI ...

