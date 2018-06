Spezia-Parma | la difesa dei ducali | ' Sms senza irregolarità o malizia'

Inchiesta su Spezia-Parma - sms sospetti. I ducali : 'Nessuna irregolarità - promozione pulita' : 'Il Parma Calcio 1913 desidera rassicurare e tranquillizzare con forza i propri tifosi e nutre la massima fiducia sul fatto che quest'indagine certificherà ulteriormente come la terza promozione ...

Calcio - inchiesta su Spezia-Parma per due sms di giocatori gialloblu. La società : “Non c’è irregolarità o malizia” : Due sms, inviati da due giocatori del Parma a due ex compagni di squadra dello Spezia, sono al centro di un’inchiesta aperta dalla Procura federale. Siamo alla vigilia della sfida tra i liguri e i ducali, ultima giornata del campionato di Serie B. Il Parma vincerà con un netto 2-0, risultato che risulterà poi decisivo, con la complicità del pareggio tra Frosinone e Foggia, per la terza promozione in fila della società gialloblu, passata in ...

Spezia-Parma - è giallo : la Figc apre un'inchiesta : TORINO - Spezia-Parma 0-2 del 19 maggio scorso, valsa la Serie A ai ducali, è sotto pesante indagine. La Procura federale ha aperto un ampio fascicolo su segnalazione di due giocatori dei liguri, ...

Spezia-Parma shock - indagine della Procura federale : messaggi sospetti. Rischio retrocessione? : Per il calcio non c’è pace tra le problematiche sui diritti tv, l’Italia non qualificata ai mondiali in Russia e inchieste per presunti scandali. La nuova indagine della Procura federale ha nel mirino Spezia-Parma. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggio nel pre-partita che invitavano i calciatori ...

Spezia-Parma - indagine della Procura federale : messaggi sospetti prima della gara che è valsa la promozione : Calaiò e Ceravolo al centro di un caso relativo alla gara Spezia-Parma che è valsa la promozione alla squadra ducale nelle ultime battute della Serie B Spezia-Parma è finita nel mirino della Procura federale. La Figc, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, ha aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggio nel pre-partita che invitavano i calciatori dello Spezia ...

