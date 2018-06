Salah : "Spero di farcela per l'Uruguay" : 'Spero di farcela a scendere in campo con l'Egitto nella partita contro l'Uruguay' di venerdì 15 giugno. L'attaccante egiziano Momo Salah si sta riprendendo dopo l'infortunio per lo scontro con Ramos ...

Mondiali - Salah : “Spero di farcela per l’Uruguay” : “Spero di farcela a scendere in campo con l’Egitto nella partita contro l’Uruguay” di venerdì 15 giugno. L’attaccante egiziano Momo Salah si sta riprendendo dopo l’infortunio per lo scontro con Ramos nella finale di Champions, ma verso il rivale che lo ha messo fuori combattimento non ha parole tenere. In un’intervista a Marca l’ex attaccante della Roma dice: “L’infortunio di Kiev è ...

Salah - Spero di farcela per l'Uruguay : ANSA, - ROMA, 9 GIU - "spero di farcela a scendere in campo con l'Egitto nella partita contro l'Uruguay" di venerdì 15 giugno. L'attaccante egiziano Momo Salah si sta riprendendo dopo l'infortunio per ...

Salah - Spero di farcela per l'Uruguay : ANSA, - ROMA, 9 GIU - "spero di farcela a scendere in campo con l'Egitto nella partita contro l'Uruguay" di venerdì 15 giugno. L'attaccante egiziano Momo Salah si sta riprendendo dopo l'infortunio per ...