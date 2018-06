Spazio | per Kepler e Chandra un obiettivo comune | la ricerca di mondi potenzialmente

Pescara : al via l'ottava edizione di Estatica - Spazio alla musica - al cibo e all'intrattenimento per tutta la famiglia - Abruzzo in Video : Ed infine, per i più piccoli, sarà attivata un' Area Bimbi con personale specializzato che terrà laboratori creativi e attività ludiche durante gli spettacoli.

Austria chiude 7 moschee e espelle Imam vicini a Turchia/ Vienna - Kurz : "Non c'è Spazio per radicalizzazioni" : Austria chiude 7 moschee e espelle Imam vicini a Turchia: pugno duro di Vienna contro predicatori dell'Atib, il cancelliere Kurz sottolinea che "non c'è spazio per radicalizzazioni"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:54:00 GMT)

I 5 videogiochi migliori per innamorarsi dello Spazio : Un enorme atlante spaziale interattivo dello spazio osservabile, basato sui dati del mondo reale e riempito proceduralmente per le zone inesplorate. Il progetto viene continuamente aggiornato dal ...

Non c'è più Spazio per Renzi : Qualunque cosa potrà essere la sinistra italiana domani, una cosa è certa: non contempla la presenza di Matteo Renzi e del suo "Giglio magico" in posizione rilevante. È vero, quasi ovunque in Europa la sinistra è ridotta ai minimi termini o quasi estinta, e quindi, come molti hanno ricordato, non può essere tutta colpa di Renzi se il Pd è al 18 per cento e il resto della sinistra, nelle sue variegate ma ...

Spazio - Italia-Repubblica Ceca : prosegue la cooperazione industriale : Il 31 maggio 2018, su richiesta dell’Ambasciata della Repubblica Ceca, si è svolto presso l’Agenzia Spaziale Italiana un workshop, giunto alla terza edizione dopo quelle del 2013 e del 2015 a Roma e a Praga, con l’obiettivo di favorire la cooperazione industriale tra l’Italia e la Repubblica Ceca. La delegazione Ceca, guidata dall’Ambasciatore Hana Hubácková, insieme ai rappresentanti dell’ufficio economico dell’Ambasciata, del Ministero dei ...

Spazio : la Cina lancia un nuovo satellite per l’osservazione terrestre : La Cina ha lanciato un nuovo satellite per l’osservazione terrestre: “Gaofen-6” verrà utilizzato principalmente per la gestione delle risorse agricole e l’osservazione delle aree colpite da disastri naturali. Secondo il “Global Times”, il satellite, lanciato domenica, è stato messo in orbita tramite un razzo vettore Lunga Marcia-2D, ed è partito dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nordovest della ...

Un nuovo accordo tra SDA Bocconi ed ESA per l’economia dello Spazio : L’Agenzia Spaziale Europea, ESA, e la Space Economy Evolution, SSE Lab, hanno finalizzato un accordo di collaborazione denominato ESA_Lab@SEELab. L’accordo è stato firmato dal Direttore Generale dell’ESA, Jan Wörner, e da Giuseppe Soda, Preside di Facoltà della SDA Bocconi School of Management. Lo scopo di ESA_Lab@, uno schema di cooperazione avviato nel 2017, è di stabilire dei forti legami istituzionali tra Agenzia Spaziale ...

Spazio - TAS : contratto con ESA per missione studio Universo : Roma, 4 giu. , askanews, Thales Alenia Space , joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha annunciato oggi di aver siglato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea , ESA, per lo studio di fase ...

Spazio : scoperto asteroide poco prima dell’impatto - si è disintegrato sul Sudafrica : La mattina di sabato 2 giugno è stato scoperto un asteroide in imminente rotta di collisione con la Terra: si è disintegrato sopra il Sudafrica nel pomeriggio ora italiana (poco prima delle 19). “Si tratta del terzo asteroide mai rilevato prima dell’impatto“, ha spiegato all’ANSA l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. Si è trattato in tutti e tre i casi di “sassi spaziali” ...

C’è ancora Spazio per ritenere che flessibilità non diventi sinonimo di precarietà? : Nonostante il Jobs Act abbia comportato una serie di interventi diffusi su più ambiti, con l'affacciarsi di un nuovo governo dall'accostamento cromatico tutt'ora incerto, continuano ad alimentarsi dubbi sulla efficacia degli interventi messi in campo, sulla possibilità di riadattare quella riforma, se non di abrogarla del tutto.Da vent'anni a questa parte, il dibattito sul mercato del lavoro italiano può essere semplificato ...

Spazio - Esa : Gerst pronto per 'Horizons' - seconda missione su Iss : Roma, 4 giu. , askanews, Tutto pronto per il lancio del prossimo equipaggio della Stazione spaziale internazionale. La Soyuz MS-09 che porterà sul laboratorio orbitante l'astronauta tedesco dell'...

Giro del Delfinato 2018 - seconda tappa Valence – Saint-Just-Saint-Rambert : volata non scontata - nel finale c’è Spazio per attaccare : Dopo il prologo inaugurale, oggi si correrà la prima tappa in linea del Giro del Delfinato 2018: 179 km da Valence a Saint-Just-Saint-Rambert. Una frazione dall’esito non scontato, visto che sulla carta dovrebbe essere adatta i velocisti, ma le numerose cote nel finale potrebbero agevolare anche gli attaccanti. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della seconda tappa del Giro del Delfinato. Percorso Si parte subito in ...

L'astronauta dell'ESA Luca Parmitano nel 2019 per la seconda volta nello Spazio : Teleborsa, - L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea , ESA, Luca Parmitano nel 2019 tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale , ISS, per la sua seconda missione. Avrà il ruolo di ...

