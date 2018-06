Spazio | domani festa in Lombardia per il ritorno dell’astronauta Nespoli 

meteoweb.eu

(Di sabato 9 giugno 2018) Il vice presidente di Regionee assessore alla Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala, parteciperà, domenica 10 giugno, ai festeggiamenti organizzati per ila casa di Paolo Nespoli, astronauta veranese dell'Agenzia spaziale europea (Esa) tornato dalla missione 'Vita' nel mese di dicembre. Con lui saranno presenti anche i suoi colleghi della missione ISS-53: il russo Sergey Ryazanskiy, Randy Bresnik, Mark Vande Hei e Joe Acaba della Nasa. Gli astronauti arriveranno alle 10.30 in via Garibaldi 37 a Verano (Monza e Brianza). Da qui partirà alle 11.45 la parata attraverso le vie del paese con le autorità, le associazioni, la banda e i cittadini.