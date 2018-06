Spazio | convegno in ESA-Esrin sul programma Space Rider | la navetta unmanned e

meteoweb.eu

(Di sabato 9 giugno 2018) Si è tenuto nella sede ESAdi Frascati, il workshop “, the European return ticket to”, dedicato al sistema, progetto dell’Agenzia Spaziale Europea per una mini-spaziale automatizzata che, integrata nel lanciatore Vega C, sarà lanciato dalla base europea di Kourou nella Guyana francese nel 2021. Numerose le aziende, i consorzi, gli enti di ricerca e le università coinvolte nel progetto, di cui la maggior parte italiane. I lavori sono stati aperti da Daniel Neuenschwander, direttore dei Trasporti Spaziali dell’ESA, e Roberto Battiston, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Caratteristica della, che vede l’ASI come principale promotore, oltre la riutilizzabilità, è che potrà operare in orbita per diversi mesi, da 6 mesi ad un anno, e consentirà di realizzare esperimenti di vario tipo nello stesso volo, riporta la stessa ASI sul suo ...