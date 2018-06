Spagna Tunisia Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario

Probabili formazioni Tunisia – Spagna - Amichevole 9-06-18 : Al Krasnodar Stadium, la Spagna si prepara per il Mondiale affrontando la Tunisia, altra squadra che sarà protagonista in Russia. Le Furie Rosse sono tra le possibili candidate per la vittoria finale e vogliono continuare la loro preparazione; la formazione di Lopetegui ha già dimostrato la sua forza nelle amichevoli precedenti, fermando la Germania campione del mondo in carica e umiliando l’Argentina per 6-1, mentre con la Svizzera ...