Soumaila Sacko | mille al corteo contro il razzismo a Milano | bruciata la bandiera leghista

Governo : standing ovation unanime per Soumaila Sacko : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha manifestato condanna per l'uccisione del sindacalista maliano avvenuta in Calabria - standing ovation unanime di maggioranza ed opposizione nell'Aula del ...

L'inferno di Rosarno : viaggio nella tendopoli dove abitava Soumaila Sacko : A San Ferdinando vivono più di tremila immigrati , in una baraccopoli abusiva che come testimonia Stasera Italia non permette una vita dignitosa. L'80% è regolare, con un permesso di soggiorno e fra ...

Per Soumaila Sacko la “pacchia” è finita. Per sempre : Per Soumaila Sacko la “pacchia” è finita davvero. E per sempre. Il 29enne maliano è stato ammazzato a fucilate due notti fa nella zona di San Calogero, Rosarno. Stava recuperando lamiere e materiali di scarto da una vecchia fornace abbandonata per rinforzare la sua baracca o quella di chissà quale compagno. Era un “sindacalista” dei braccianti che in quelle terre vengono schiavizzati e sfruttati per la raccolta di frutta e verdura nella Piana di ...